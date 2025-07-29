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İstanbul'u terk edeceğini söylemişti! Nurgül Yeşilçay tatil için bakın nereyi seçti

Rol aldığı yapımlardaki başarısı, yıllara meydan okuyan güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay şimdi de tatil paylaşımıyla dikkat çekti. Yeşilçay, rotasını köyüne çevirdi.

İstanbul'u terk edeceğini söylemişti! Nurgül Yeşilçay tatil için bakın nereyi seçti
Öznur Yaslı İkier

Yaz mevsiminin gelmesiyle tatil sezonu da açıldı. Kimileri deniz kenarındaki tatil beldelerine akın ederken, kimileri de daha sade bir yaz rotasını tercih etti.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay da kalabalıktan uzak durarak, köyünün yolunu tuttu. Sıcak havalardan yakınan Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

İstanbul u terk edeceğini söylemişti! Nurgül Yeşilçay tatil için bakın nereyi seçti 1

''Bu sene böyle sıcak ne Bodrum'da ne Çeşme'de gördüm. Çünkü hiçbirine gitmedim, köyüme geldim. Köyüm de köyüm. Köylüler buluşalım.''

İstanbul u terk edeceğini söylemişti! Nurgül Yeşilçay tatil için bakın nereyi seçti 2

İSTANBUL'U TERK EDİYOR

Bu aralar çok senaryo okuduğunu ancak içine sinen hiçbir işin olmadığını söyleyen Nurgül Yeşilçay, İstanbul'u terk edeceğini açıklamıştı.

Yeşilçay, "Biz hafif hafif taşınabiliriz. İstanbul ile çok güzel bir evliliğimiz oldu. Çok iyi baktık birbirimize ama her ilişki bitiyor. Biraz ara verelim, özleyelim birbirimizi" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Nurgül Yeşilçay
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