İstanbul'u terk edeceğini söylemişti! Nurgül Yeşilçay tatil için bakın nereyi seçti

Yaz mevsiminin gelmesiyle tatil sezonu da açıldı. Kimileri deniz kenarındaki tatil beldelerine akın ederken, kimileri de daha sade bir yaz rotasını tercih etti.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay da kalabalıktan uzak durarak, köyünün yolunu tuttu. Sıcak havalardan yakınan Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

''Bu sene böyle sıcak ne Bodrum'da ne Çeşme'de gördüm. Çünkü hiçbirine gitmedim, köyüme geldim. Köyüm de köyüm. Köylüler buluşalım.''

İSTANBUL'U TERK EDİYOR

Bu aralar çok senaryo okuduğunu ancak içine sinen hiçbir işin olmadığını söyleyen Nurgül Yeşilçay, İstanbul'u terk edeceğini açıklamıştı.

Yeşilçay, "Biz hafif hafif taşınabiliriz. İstanbul ile çok güzel bir evliliğimiz oldu. Çok iyi baktık birbirimize ama her ilişki bitiyor. Biraz ara verelim, özleyelim birbirimizi" demişti.