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İstanbul'un göbeğinde havuzlu sitede 10 bin TL'ye oturuyor! Elektriği, suyu kesildi ama evden çıkmıyor... Kaya Çilingiroğlu için karar verildi

Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu ile Etiler'de kirada oturduğu evin sahibi arasında yaşanan anlaşmazlık sürüyor. Çilingiroğlu 10 bin TL'ye oturduğu havuzlu siteden çıkmak istemiyor. Kentsel dönüşüme girecek olan sitenin tüm sakinleri evlerini boşalttı. Kaya Çilingiroğlu içinde mahkeme kararını verdi.

İstanbul'un göbeğinde havuzlu sitede 10 bin TL'ye oturuyor! Elektriği, suyu kesildi ama evden çıkmıyor... Kaya Çilingiroğlu için karar verildi
Öznur Yaslı İkier

Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu Etiler'de kirada oturduğu evin sahibiyle mahkemelik olmuştu. Ev sahibi Numan C., binada güçlendirme yapılacağını öne sürerek geçen yıl temmuz ayında Kaya Çilingiroğlu'ndan evi tahliye etmesini istemişti.

Binada tadilat olacağına dair ev sahibinden belge isteyen Çilingiroğlu, herhangi bir dönüş alamamasının ardından, binanın 15 gün sonra elektrik ve su bağlantısı kesilmişti.

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'TEK BOŞALTMAYAN ÇİLİNGİROĞLU'

Çilingiroğlu bunun üzerine su ve elektrik aboneliklerinin yeniden bağlanılması, hidrofor, temizlik, havuz ve asansör bakımlarının durdurulmaması için de Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Mahkeme tarafından tedbir kararı uyarınca, elektrik, su ve bakım hizmetlerinin geri verilmesine karar verildi.

Ev sahibi Numan C., sitenin kentsel dönüşüme gireceği gerekçesiyle bina sakinlerinin tahliye edilmesine rağmen sadece Kaya Çilingiroğlu'nun evi boşaltmaması nedeniyle yeniden mahkemenin yolunu tuttu.

ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; ev sahibi Çilingiroğlu'nun dairesindeki elektriğinin kesilip evi tahliye etmesi için dava açtı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava dosyasını mahkeme karara bağladı.

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MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme heyeti, Kaya Çilingiroğlu'nun evindeki elektriğinin kesilip evi tahliye etmesine hükmetti. Kararın ardından Çilingiroğlu dosyayı üst mahkemeye taşıdı.

2 MİLYON İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Çilingiroğlu'nun evi boşaltmak için taşınma masrafları kapsamında ev sahibinden 2 milyon lira istediği iddiaları da gündeme gelmişti.

Çilingiroğlu geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, "Olay yargıya taşındı. Ev sahibi elektriği, suyu kesti. Asansörü kapattı. İki aydır suyum yok, bu asırda su kesmek ne demek? Üstüne üstlük mahkemeden tedbir kararım var, onu da uygulamıyorlar."

"Madem haklılar gitsinler yargıya. Benim bildiğim mağdursanız kolluk kuvvetlerine gidersiniz. Gazeteciye gitmezsiniz. Onlara benden tavsiye kendilerine iyi bir avukat bulsunlar" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu
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