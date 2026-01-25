İşte Yasemin Allen'in eşi Erdal Kaya: Erdal Kaya kimdir, nereli?

"Kavak Yelleri", "Muhteşem Yüzyıl", "Bahar", "Arka Sokaklar", "Ayrılık da Sevdaya Dahil" gibi pek çok yapımda rol alan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı Erdal Kaya evlendi. "Evlilik sonrası Erdal Kaya kimdir?" sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı.

Bir küs bir barışık ilişkilerini ABD’de gözlerden uzak yaşayan çift Las Vegas'ta nikah masasına oturdu.

Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı Erdal Kaya ile aşkını 2024 yılında duyurmuştu. Oyuncu, daha önceki verdiği röportajlarda aşka dair “Ben gerçek aşka inanarak büyüdüm, çocukluğum öyle geçti. Ama bu zamandaki ilişkiler öyle değil ne yazık ki. Biraz eski kafalıyım bu anlamda." açıklamasında bulunmuştu.

ERDAL KAYA KİMDİR?

Erdal Kaya, kamuoyunda "Amerikalı Aynasız" lakabıyla tanınıyor. 1983 yılında Adana'da dünyaya gelen Kaya, genç yaşta ABD'ye göç ederek meslek hayatına orada yön verdi.

Önce Los Angeles Polis Teşkilatı'nda (LAPD) görev alan Kaya, ardından 2016 yılında FBI bünyesinde özel ajan olarak çalışmaya başladı. İki yıl süren bu görev sürecinin ardından kamu görevinden ayrılarak özel sektörde güvenlik danışmanlığı ve taktik eğitim alanlarında faaliyet göstermeye başladı.