Yasemin Kay Allen eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! Gelinliği tam not aldı

Oyuncu Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, aşklarına bir şans daha verip barışmıştı. Çift sessiz sedasız evlilik kararı aldı. Yasemin Kay Allen eski FBI Ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas’ta dünyaevine girdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Türkiye saatine göre 05.00’te kıyılan nikaha çiftin yakın dostları online bağlantı yoluyla katılırken, romantik törende duygusal anlar yaşandı.

İlk kez nikah masasına oturan Yasemin Kay Allen, tören sırasında gözyaşlarını tutamadı. Sade ve samimi bir atmosferde gerçekleşen nikahın ardından Erdal Kaya, eşini kucağına alarak salondan çıktı.

Mutlu haberiyle magazin gündemine oturan Yasemin Kay Allen, son olarak “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisinde canlandırdığı Neslihan karakteriyle izleyici karşısına çıkmış ve performansıyla beğeni toplamıştı. Ünlü oyuncunun evliliği, hayranları tarafından sosyal medyada çok sayıda tebrik mesajıyla karşılandı.

Yasemin Kay Allen'in gelinliği de sosyal medyada konuşuldu. Gelinlik zarif, modern ve romantik bir denge yakalıyor. Straplez, kalp yaka formu gelinliğe feminen ve klasik bir hava katarken, üst kısımdaki dantel işçilik sofistike bir dokunuş sağlıyor. Belden aşağı doğru inen katmanlı ve hafif kabarık etek, gelinliğe hem hareket hem de masalsı bir akış kazandırmış.