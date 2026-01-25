MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yasemin Kay Allen eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! Gelinliği tam not aldı

Ayrılık da Sevdaya Dahil dizisindeki performansıyla konuşulan Yasemin Kay Allen sessiz sedasız evlendi. Bir süredir eski FBI ajanı Erdal Kaya ile aşk yaşayan oyuncu, Las Vegas’ta gerçekleşen nikâhla evlendi.

Yasemin Kay Allen eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! Gelinliği tam not aldı

Oyuncu Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, aşklarına bir şans daha verip barışmıştı. Çift sessiz sedasız evlilik kararı aldı. Yasemin Kay Allen eski FBI Ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas’ta dünyaevine girdi.

Yasemin Kay Allen eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! Gelinliği tam not aldı 1

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Türkiye saatine göre 05.00’te kıyılan nikaha çiftin yakın dostları online bağlantı yoluyla katılırken, romantik törende duygusal anlar yaşandı.

Yasemin Kay Allen eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! Gelinliği tam not aldı 2

İlk kez nikah masasına oturan Yasemin Kay Allen, tören sırasında gözyaşlarını tutamadı. Sade ve samimi bir atmosferde gerçekleşen nikahın ardından Erdal Kaya, eşini kucağına alarak salondan çıktı.

Yasemin Kay Allen eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! Gelinliği tam not aldı 3

Mutlu haberiyle magazin gündemine oturan Yasemin Kay Allen, son olarak “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisinde canlandırdığı Neslihan karakteriyle izleyici karşısına çıkmış ve performansıyla beğeni toplamıştı. Ünlü oyuncunun evliliği, hayranları tarafından sosyal medyada çok sayıda tebrik mesajıyla karşılandı.

Yasemin Kay Allen eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! Gelinliği tam not aldı 4

Yasemin Kay Allen'in gelinliği de sosyal medyada konuşuldu. Gelinlik zarif, modern ve romantik bir denge yakalıyor. Straplez, kalp yaka formu gelinliğe feminen ve klasik bir hava katarken, üst kısımdaki dantel işçilik sofistike bir dokunuş sağlıyor. Belden aşağı doğru inen katmanlı ve hafif kabarık etek, gelinliğe hem hareket hem de masalsı bir akış kazandırmış.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meryem Uzerli'den sonra Gülşen'i yakaladı!Meryem Uzerli'den sonra Gülşen'i yakaladı!
Survivor’da o yarışmacının dönüşü seyirciyi ikiye böldüSurvivor’da o yarışmacının dönüşü seyirciyi ikiye böldü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yasemin kay allen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.