Ivana Sert minik bikinisinin üzerine bir tane daha giydi! Bakan bir daha baktı

Ünlü modacı Ivana Sert zaman zaman açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ünlü isim şimdi de çıktığı tatildeki pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Minik bikinisinin üzerine bir tane daha giyen Sert bakana bir daha baktırmayı başardı.

Öznur Yaslı İkier

'Bugün Ne Giysem' isimli moda yarışmasıyla geniş kitleler tarafınca tanınan bir isim haline gelen Ivana Sert açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Ünlü isim son olarak tatildeki pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Minik siyah bikini altının üzerine beyaz bir bikini daha giyen Ivana Sert bu haliyle beğeni topladı.

45 yaşındaki Ivana Sert'in fit hali ve formdaki fiziği dikkatlerden kaçmadı.

GENÇLİK SIRRINI AÇIKLAMIŞTI

Ivana Sert daha önce katıldığı bir programda gençlik sırrını açıklamıştı. Sert: "Uyuduğum oda ortalama 16 derece, klimalar açık ve karanlık olmalı benimle evlenecek kişi de soğukta uyumayı kabul etmeli. Soğukta uyuduğumuzda daha çok kalori yakıyor ve daha dinç oluyoruz” demişti.

