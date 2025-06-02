MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İzmir'de trafik kavgası! Ünlü oyuncu İlker Aksum çileden çıktı, küfürler savurdu

İzmir'in Urla ilçesinde trafikte yaşanan bir kavga sosyal medyada gündem oldu. Kavga eden taraflardan biri ise ünlü oyuncu İlker Aksum'du. Karşı tarafa küfürler savuran Aksum'u yanında bulunan bir kadın sakinleştirmeye çalıştı.

Recep Demircan

Ünlü oyuncu İlker Aksum, İzmir'in Urla ilçesinde trafikte bir araç sürücüsü ile tartıştı. Aracından inen ve sürücüye ağır küfürler eden Aksum'u yanında bulunan bir kadın sakinleştirmeye çalıştı.

Ekran görüntüsü 2025-06-02 184208

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İZ Gazete'nin haberine göre Aksum ile sürücünün kavgası saniye saniye kaydedilirken, kavganın nedeni henüz bilinmiyor. Yaşananlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Ekran görüntüsü 2025-06-02 184219

İLKER AKSUM KİMDİR?

İlker Aksum, 23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta'da doğdu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nı 1993 yılı sonunda bitirdi.

1094562262_177_0_1077_675_1920x0_80_0_0_fde62c33a63b3a14d5a799b83cb62724

1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İlk profesyonel rolü Hamlet oyununda Ophelia rolüdür. İki sene 10'dan fazla oyunda rol aldı. Kadro açılmadığı için ayrılıp 1996'da İstanbul'a yerleşti. Kısa bir süre sonra askerliğini Kars Sarıkamış'ta yaptı. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda kısa bir süre, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bir yıl çalıştı. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar'ın teklifiyle “Sır Dosyası” dizisinde bir bölüm oynadı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı. Kısa süre sonra, başrolünü bir şempanzenin oynadığı “Çarli” dizisinde Afakan Dayı olarak yer aldı.

İlker Aksum, 2006’da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet’le 28. Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.

Televizyonda “Birimiz İkimiz İçin” adlı yarışma programını sundu.

Çok sayıda tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Aksum, “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” adlı filmde ilk defa bir sinema filminde başrolde yer aldı. 1998 yılında çekilen ilk olarak “Çarli” adlı dizide bir maymunla çevirdiği dizideki Afakan rolü ile tanındı. Özellikle Yabancı Damat dizisinde oynadığı Ruşen rolüyle tanınır.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyazlar içinde geldi! Bir bakan bir daha baktıBeyazlar içinde geldi! Bir bakan bir daha baktı
Fenomen dizide önce başrol ayrıldı şimdi ise...Fenomen dizide önce başrol ayrıldı şimdi ise...

Anahtar Kelimeler:
İzmir kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de trafik kavgası! Ünlü oyuncu İlker Aksum çileden çıktı, küfürler savurdu

İzmir'de trafik kavgası! Ünlü oyuncu İlker Aksum çileden çıktı, küfürler savurdu

O ülke başbakanı 'Tehdit çok ciddi ve acil' diyerek duyurdu: Savaşa hazırlanıyorlar!

O ülke başbakanı 'Tehdit çok ciddi ve acil' diyerek duyurdu: Savaşa hazırlanıyorlar!

Yeni Kemal Kılıçdaroğlu çıkışı! "CHP'den ayrılırım"

Yeni Kemal Kılıçdaroğlu çıkışı! "CHP'den ayrılırım"

TikTok fenomeni 45 metreden aşağıya uçtu!

TikTok fenomeni 45 metreden aşağıya uçtu!

Bakanlığın listesine girince Ebebek'ten açıklama geldi!

Bakanlığın listesine girince Ebebek'ten açıklama geldi!

Erdoğan'dan ilk yorum! "Arzum" diyerek açıkladı

Erdoğan'dan ilk yorum! "Arzum" diyerek açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.