İzmir'de trafik kavgası! Ünlü oyuncu İlker Aksum çileden çıktı, küfürler savurdu

Ünlü oyuncu İlker Aksum, İzmir'in Urla ilçesinde trafikte bir araç sürücüsü ile tartıştı. Aracından inen ve sürücüye ağır küfürler eden Aksum'u yanında bulunan bir kadın sakinleştirmeye çalıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İZ Gazete'nin haberine göre Aksum ile sürücünün kavgası saniye saniye kaydedilirken, kavganın nedeni henüz bilinmiyor. Yaşananlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncu İlker Aksum sinir krizi geçirdi, trafikte küfürler havada uçuştupic.twitter.com/BPCLigKnbk — Mynet (@mynet) June 2, 2025

İLKER AKSUM KİMDİR?

İlker Aksum, 23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta'da doğdu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nı 1993 yılı sonunda bitirdi.

1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İlk profesyonel rolü Hamlet oyununda Ophelia rolüdür. İki sene 10'dan fazla oyunda rol aldı. Kadro açılmadığı için ayrılıp 1996'da İstanbul'a yerleşti. Kısa bir süre sonra askerliğini Kars Sarıkamış'ta yaptı. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda kısa bir süre, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bir yıl çalıştı. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar'ın teklifiyle “Sır Dosyası” dizisinde bir bölüm oynadı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı. Kısa süre sonra, başrolünü bir şempanzenin oynadığı “Çarli” dizisinde Afakan Dayı olarak yer aldı.

İlker Aksum, 2006’da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet’le 28. Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.

Televizyonda “Birimiz İkimiz İçin” adlı yarışma programını sundu.

Çok sayıda tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Aksum, “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” adlı filmde ilk defa bir sinema filminde başrolde yer aldı. 1998 yılında çekilen ilk olarak “Çarli” adlı dizide bir maymunla çevirdiği dizideki Afakan rolü ile tanındı. Özellikle Yabancı Damat dizisinde oynadığı Ruşen rolüyle tanınır.