MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İzzet Özilhan'dan boşanır boşanmaz adı aşk dedikodusuna karıştı! Yasemin Ergene sessizliğini bozdu

Yasemin Ergene ile 2011 yılında nikah masasına oturduğu eşi İzzet Özilhan geçtiğimiz ay 14 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Boşanmanın ardından evini ve telefon numarasını değiştiren Yasemin Ergene'nin adı yeni bir aşk dedikodusuna da karıştı. Ünlü isim iddialar karşısında sessizliğini bozdu.

İzzet Özilhan'dan boşanır boşanmaz adı aşk dedikodusuna karıştı! Yasemin Ergene sessizliğini bozdu
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Yasemin Ergene ve iş insanı İzzet Özilhan, 2011'de nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Ergene, 2012'de Emine'yi 201'te Ela'yı kucağına aldı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz ay 14 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

İzzet Özilhan dan boşanır boşanmaz adı aşk dedikodusuna karıştı! Yasemin Ergene sessizliğini bozdu 1

AŞK İDDİASI GÜNDEMDEYDİ

Yasemin Ergene hakkında boşanmanın ardından hemen aşk iddiaları gündeme geldi. Ergene'nin gönlünü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran'a kaptırdığı öne sürüldü.

İzzet Özilhan dan boşanır boşanmaz adı aşk dedikodusuna karıştı! Yasemin Ergene sessizliğini bozdu 2

Yasemin Ergene hakkında çıkan aşk iddialarına 'yalan haber' diyerek açıklama yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Sevgilim olsa söylerim" deyip kriterlerini açıkladı"Sevgilim olsa söylerim" deyip kriterlerini açıkladı
Tarkan'ın ilk aşkıydı! Büstiyeri küçük geldi! Herkes aynı yorumu yaptıTarkan'ın ilk aşkıydı! Büstiyeri küçük geldi! Herkes aynı yorumu yaptı

Anahtar Kelimeler:
Yasemin Özilhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.