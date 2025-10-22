İzzet Özilhan'dan boşanır boşanmaz adı aşk dedikodusuna karıştı! Yasemin Ergene sessizliğini bozdu

Ünlü oyuncu Yasemin Ergene ve iş insanı İzzet Özilhan, 2011'de nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Ergene, 2012'de Emine'yi 201'te Ela'yı kucağına aldı.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz ay 14 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.
Yasemin Ergene hakkında boşanmanın ardından hemen aşk iddiaları gündeme geldi. Ergene'nin gönlünü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran'a kaptırdığı öne sürüldü.
Yasemin Ergene hakkında çıkan aşk iddialarına 'yalan haber' diyerek açıklama yaptı.
