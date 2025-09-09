MAGAZİN

İzzet Özilhan'la 14 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Yasemin Özilhan'dan günler sonra sürpriz hamle

Yasemin Özilhan ile 2011 yılında nikah masasına oturduğu eşi İzzet Özilhan 14 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Özilhan, resmi olarak biten evliliğin ardından yazılı bir açıklama yayınladı. Boşanma sonrası Yasemin Özilhan'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Yasemin Ergene ve iş insanı İzzet Özilhan, 2011'de nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, 2012'de Emine'yi 2013'te Ela'yı kucağına aldı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz günlerde 14 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

SÜRPİZ HAMLE

Büyük ses getiren boşanma sonrası Yasemin Özilhan'ın soyadından vazgeçip vazgeçmeyeceği merak konusuydu. Yasemin Özilhan'dan günler sonra sürpriz bir hamle geldi.

Yasemin Özilhan, boşandıktan günler sonra kızlık soyadını yeniden kullanarak Instagram'daki hesabını Yasemin Ergene olarak değiştirdi.

Ünlü ismin, 'yaseminergene' hesabında 1,6 milyon takipçisi bulunuyor.

