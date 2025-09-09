İzzet Özilhan'la 14 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Yasemin Özilhan'dan günler sonra sürpriz hamle

Ünlü oyuncu Yasemin Ergene ve iş insanı İzzet Özilhan, 2011'de nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, 2012'de Emine'yi 2013'te Ela'yı kucağına aldı.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz günlerde 14 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.
Büyük ses getiren boşanma sonrası Yasemin Özilhan'ın soyadından vazgeçip vazgeçmeyeceği merak konusuydu. Yasemin Özilhan'dan günler sonra sürpriz bir hamle geldi.
Yasemin Özilhan, boşandıktan günler sonra kızlık soyadını yeniden kullanarak Instagram'daki hesabını Yasemin Ergene olarak değiştirdi.
Ünlü ismin, 'yaseminergene' hesabında 1,6 milyon takipçisi bulunuyor.
