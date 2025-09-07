MAGAZİN

İzzet Özilhan'la tek celsede boşandı! Yasemin Özilhan lüks siteye taşınıyor! Yeni villasının kirası dudak uçuklattı

Yasemin Özilhan ile 2011 yılında nikah masasına oturduğu eşi İzzet Özilhan 14 yıllık evliliklerini geçtiğimiz günlerde tek celsede sonlandırdı. Özilhan, resmi olarak biten evliliğin ardından yazılı bir açıklama yayınladı. Yasemin Özilhan şimdi de yıllardır Sarıyer'de oturduğu Boğaz manzaralı villaya veda etmeye hazırlanıyor.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Yasemin Ergene ve iş insanı İzzet Özilhan, 2011'de nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, 2012'de Emine'yi 2013'te Ela'yı kucağına aldı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandı. Yasemin Özilhan boşanmanın ardından yıllardır Sarıyer'de oturduğu Boğaz manzaralı villaya veda etmeye hazırlanıyor.

İki çocuğuyla birlikte yeni bir hayata yelken açmaya hazırlanan Yasemin Özilhan, Beykoz'da lüks bir villa kiraladı.

KİRA BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Yasemin Özilhan'nın kiraladığı villanın aylık kira bedeli tam tamına 20 bin dolar. Yasemin Özilhan'ın çocuklarıyla birlikte yaşayacağı evin kirasını ise boşandığı eşinin ödeyeceği iddia edildi.

ÜNLÜ İSİMLERE KOMŞU

Ünlü ismin tercih ettiği lüks sitede; Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Emre Altuğ, Mehmet Topal, Demet Akalın ve Dilan Çıtak gibi ünlü isimler oturuyor.

