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İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: "Tüm itibarım yerle bir oldu"

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında tutuksuz sanık olan İzzet Yıldızhan savunmasında "Bu olayda en masum olan benim. Tüm itibarım yerle bir oldu" dedi.

İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: "Tüm itibarım yerle bir oldu"

Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması gündemde.

Kartal'daki Anadolu Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma salon yetersizliği nedeniyle Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda yapılıyor. Saat 11.35 sıralarında başlayan duruşmada tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avci, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Ahmet Özkoç ve tutuksuz sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: "Tüm itibarım yerle bir oldu" 1

İhsan Yalçın'ın X'te aktardığına göre; tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan "Bu olayda en masum olan benim" diyerek savunmasında şu ifadeleri kullandı:

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"Tüm itibarım yerle bir oldu. 45 gün cezaevinde yattım. Ne olduğunu bilmeden.
Ben en mağdur olan tarafım. Ben mahkemeden itibarımı geri istiyorum."

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İzzet Yıldızhan
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