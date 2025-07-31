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Jenna Ortega'nın Wednesday 2. sezon galasındaki tarzına bir bakan bir daha baktı

Jenna Ortega, Wednesday dizisinin ikinci sezon galasında yarı şeffaf yılan derisi desenli elbisesiyle adından söz ettirdi. Elbisenin belden aşağısına ise bir bakan bir daha baktı.

Jenna Ortega'nın Wednesday 2. sezon galasındaki tarzına bir bakan bir daha baktı
Kubra Akalın

Netflix’in büyük ilgi gören dizisi Wednesday’in ikinci sezon galası, 31 Temmuz Çarşamba akşamı Londra’daki Central Hall Westminster’da gerçekleşti. Geceye dizinin yıldızı Jenna Ortega damga vurdu.

22 yaşındaki başarılı oyuncu, galaya başrol arkadaşları Catherine Zeta-Jones ve yeni sezonda yer alacak olan Billie Piper ile birlikte katıldı.

Mor halıda yürüyen ekip, dizinin karanlık ve gotik havasını yansıtan çarpıcı kıyafetler tercih etti.

Jenna Ortega nın Wednesday 2. sezon galasındaki tarzına bir bakan bir daha baktı 1

Jenna Ortega, yarı şeffaf yılan derisi desenli, balık etekli ve yanıkları andıran kenar detaylarına sahip etkileyici elbisesiyle tüm bakışları üzerinde topladı. Görünümünü yüksek topuklu ayakkabılarla tamamlayan oyuncu, gotik stilin modern bir yansıması olarak adeta podyumda yürür gibiydi.

Jenna Ortega nın Wednesday 2. sezon galasındaki tarzına bir bakan bir daha baktı 2

Ancak güzel oyuncunun kıyafetinin belden aşağısı hiç beğenilmedi. Oyuncunun seçimine "Alt taraf garip duruyor", Kıyafet biraz ilginç olmuş" yorumları geldi.

Jenna Ortega nın Wednesday 2. sezon galasındaki tarzına bir bakan bir daha baktı 3

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN?

Gotik mizah türündeki dizi, Jenna Ortega’nın hayat verdiği Wednesday Addams karakterinin maceralarını konu alıyor. İlk sezonu Kasım 2022’de yayınlanan dizi, 2023 Ocak ayında ikinci sezon onayını almıştı. Emmy ödüllü yapımın yönetmen koltuğunda ise yine korku sinemasının efsanesi Tim Burton (66) oturuyor. Merakla beklenen ikinci sezonun 6 Ağustos 2025’te Netflix’te yayınlanması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
jenna ortega
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