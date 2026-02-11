MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Nursel Köse video çekip isyan etti! 'Ayıp ediyorsunuz'

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

Veliaht dizisinde hayat verdiği 'Zahide' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nursel Köse şimdide sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Köse, Kars'ta bulunan Ani Harabeleri'nin duvarlarına isimlerini yazan kişilere tepki göstererek; "Buraya isim yazınca tarihe geçmiyorsunuz, tarihe ayıp ediyorsunuz" dedi.

Üç Kuruş, Aldatmak, Karadut, Uzak Şehir ve Veliaht gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nursel Köse dizisinin setinden arta kalan zamanda Ani Harabeleri'ni ziyaret etti.

Ünlü oyuncu, Ani Harabeleri'nde gördüğü manzara karşısında isyan etti.

Nursel Köse video çekip isyan etti! Ayıp ediyorsunuz 1

Tarihi esere ismini yazanlar kişilere tepki gösteren Nursel Köse; "Arkadaşlar, tarihi eserlerin üzerine kalp ya da isim yazmayın. Bin yıl önce yapılmış eserleri bugün hâlâ ziyaret edebiliyoruz. Buraya isim yazınca tarihe geçmiyorsunuz, tarihe ayıp ediyorsunuz" dedi.

Nursel Köse video çekip isyan etti! Ayıp ediyorsunuz 2

Nursel Köse'nin bu paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'çok doğru', 'haklı', 'dobra kadın' gibi yorumlar yapıldı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Menajer Ayşe Barım hakkında verilen ceza belli olduMenajer Ayşe Barım hakkında verilen ceza belli oldu
Yeni adresi belli oldu! Anlaşma sağlandıYeni adresi belli oldu! Anlaşma sağlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Nursel Köse
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.