Nursel Köse video çekip isyan etti! 'Ayıp ediyorsunuz'

Üç Kuruş, Aldatmak, Karadut, Uzak Şehir ve Veliaht gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nursel Köse dizisinin setinden arta kalan zamanda Ani Harabeleri'ni ziyaret etti.

Ünlü oyuncu, Ani Harabeleri'nde gördüğü manzara karşısında isyan etti.

Tarihi esere ismini yazanlar kişilere tepki gösteren Nursel Köse; "Arkadaşlar, tarihi eserlerin üzerine kalp ya da isim yazmayın. Bin yıl önce yapılmış eserleri bugün hâlâ ziyaret edebiliyoruz. Buraya isim yazınca tarihe geçmiyorsunuz, tarihe ayıp ediyorsunuz" dedi.

Nursel Köse'nin bu paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'çok doğru', 'haklı', 'dobra kadın' gibi yorumlar yapıldı.