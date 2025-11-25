Jennifer Lopez düğün sahnesinden 2 milyon dolar aldı!

Hint milyarder varisi Netra Mantena ile teknoloji girişimcisi Vamsi Gadiraju’nun Udaipur’daki gösterişli düğünü, adeta Hollywood kırmızı halısını aratmadı.

56 yaşındaki süperstar J.Lo, hafta sonu özel jetle Udaipur’a uçtu ve hem konuk hem de geceye damga vuran baş sanatçı olarak milyon dolarlık düğünde boy gösterdi.

Dört gün süren dev kutlamalarda sahne alan Jennifer Lopez, performansı için tam 2 milyon dolar kazandı.

JLO, sahneye çıktığında siyah taşlarla bezeli cesur bir tulum ve göz kamaştıran kostümler giyerek “neredeyse yok” denecek kadar iddialı bir stile DE imza attı. Şarkılarını söylerken gelin ve damadı sahneye davet etmesi ise sosyal medyada viral oldu.