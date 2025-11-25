MAGAZİN

Jennifer Lopez düğün sahnesinden 2 milyon dolar aldı!

6,7 milyon dolar harcanan görkemli düğünde sahneye çıkan Jennifer Lopez kazancıyla dudak uçuklattı. JLO, Netra Mantena'nın düğünden bakın ne kadar kazandı!

Jennifer Lopez düğün sahnesinden 2 milyon dolar aldı!

Hint milyarder varisi Netra Mantena ile teknoloji girişimcisi Vamsi Gadiraju’nun Udaipur’daki gösterişli düğünü, adeta Hollywood kırmızı halısını aratmadı.

56 yaşındaki süperstar J.Lo, hafta sonu özel jetle Udaipur’a uçtu ve hem konuk hem de geceye damga vuran baş sanatçı olarak milyon dolarlık düğünde boy gösterdi.

Jennifer Lopez düğün sahnesinden 2 milyon dolar aldı! 1

Dört gün süren dev kutlamalarda sahne alan Jennifer Lopez, performansı için tam 2 milyon dolar kazandı.

Jennifer Lopez düğün sahnesinden 2 milyon dolar aldı! 2

JLO, sahneye çıktığında siyah taşlarla bezeli cesur bir tulum ve göz kamaştıran kostümler giyerek “neredeyse yok” denecek kadar iddialı bir stile DE imza attı. Şarkılarını söylerken gelin ve damadı sahneye davet etmesi ise sosyal medyada viral oldu.

Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
