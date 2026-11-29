Kızılcık Şerbeti dizisinden senarist annesinin ayrılmasıyla eş zamanlı çıkarılan Feyza Civelek kararını verdi.

Medyapım’ın yeni yayın döneminde seyirciyle buluşturacağı iddialı dizi kod adı “Yasak Elma’s”ın hazırlığı devam ederken oyuncu kadrosu da belli olmaya başladı.

Birce Akalay, Fırat Tanış ve Ayça Bingöl’ü buluşturacak olan dizinin kadrosuna Feyza Civelek de dahil oldu.

GÜNEŞ’E HAYAT VERECEK

Annesi Melis Civelek'in yazdığı dizide Feyza Civelek, “Güneş” rolüne hayat verecek ve Fatoş’un (Ayça Bingöl) çalışıp ailesine destek olan ve eğlenceli bir kişiliği olan büyük kızını canlandıracak.

Neslihan Yeşilyurt’un yöneteceği dizinin 15 Ocak gibi sete çıkması planlanıyor.