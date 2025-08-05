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Jennifer Lopez konser sonrasında 20 hayranıyla bir araya gelecek

İstanbul'da konser verecek olan Jennifer Lopez, konser sonrasında 20 hayranıyla bir araya gelecek. Bilet satışından elde edilecek tüm gelir, Türkiye’nin önde gelen çevre kuruluşlarından TEMA Vakfı’na bağışlanacak

Jennifer Lopez konser sonrasında 20 hayranıyla bir araya gelecek

İstanbul Festivali kapsamında, TemaCC iş birliğiyle 5 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da sahne alacak olan dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez, konser sonrasında düzenlenecek özel “Meet & Greet” etkinliğinde 20 hayranıyla bir araya gelecek.

Bu özel deneyimi yaşamak isteyenler, her biri 118.000 TL değerindeki sınırlı sayıdaki biletlerden satın alarak, konser alanına özel bir noktadan giriş yapabilecek, konseri VIP alanda izleyebilecek ve konser sonrası Jennifer Lopez ile fotoğraf çektirme fırsatı yakalayacak.

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Jennifer Lopez konser sonrasında 20 hayranıyla bir araya gelecek 1

TEMA VAKFINA BAĞIŞLANACAK

Bilet satışından elde edilecek tüm gelir, Türkiye’nin önde gelen çevre kuruluşlarından TEMA Vakfı’na bağışlanacak. Bu katkı sayesinde, orman yangınlarıyla zarar gören yeşil alanların yeniden ağaçlandırılması, doğal varlıkların korunması ve sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalara destek sağlanacak. Etkinlik, doğaya duyarlı bir farkındalık yaratmayı da amaçlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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