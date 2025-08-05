Sosyal medya bunu konuşuyor: Jennifer Lopez İstanbul'da girmek istediği mağazaya alınmadı! Şoke eden olay

İstanbul Festivali kapsamında 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da konser verecek olan Jennifer Lopez, 4 Ağustos günü İstanbul'a ayak bastı. Lopez soluğu alışverişte aldı anca başına da gelir gelmez bomba bir olay geldi.

Korumalar eşliğinde mağazaları dolaşan Lopez’in, mini toz pembe şortu ve parmak arası terliklerinden oluşan sokak tarzı dikkat çekti.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, konser vermek için İstanbul'a gelen ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, konser öncesi yaptığı alışveriş esnasında bir mağazaya alınmadı.

"DOLUYUZ" DİYEREK GERİ ÇEVİRDİ

İstinye Park'ta Chanel mağazasına girmek isteyen Lopez'e, mağazanın güvenlik görevlisinden 'Doluyuz' yanıtı geldi. Cevabı sorun etmeyen şarkıcı, "Tamam, sorun değil" diyerek geri döndü.

Lopez'in başka mağazalarda vakit geçirmesinin ardından, Chanel mağazası görevlisi Lopez'i mağazaya davet etti. Lopez'in ise bu daveti reddettiği öğrenildi. (Foto: Snob Magazin)