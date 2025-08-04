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Jennifer Lopez konserinde seyirciler için 1500 kişi çalışacak!

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 5 Ağustos akşamı İstanbul Festivali’nde TemaCC iş birliğiyle sahne alacak. Konser gününe saatler kala on binlerce kişinin merak ettiği konulardan biri de konser alanında seyircilerin konforunun nasıl sağlanacağı.

Jennifer Lopez konserinde seyirciler için 1500 kişi çalışacak!
Cansu Akalp

İstanbul Festivali organizasyon ekibi bu dev konser için tüm hazırlıklarını tamamladı ve konser saatini beklemeye koyuldu. On binlerce İstanbullu ile yerli ve yabancı turistin katılacağı konserde hiçbir sorun yaşanmaması için yaklaşık 1500 kişilik ekip çalışacak.

İstanbul Festivali, dünya standartlarına uygun turnike geçiş sistemleri, yönlendirme altyapısı, farklı bilet kategorileri için ayrıştırılmış konser adası izleyici alanları ve kapsamlı güvenlik önlemleriyle ziyaretçilerine unutulmayacak bir deneyim sunuyor.

Jennifer Lopez konserinden önce ziyaretçiler, espor turnuvalarına, genç sahneye, lezzetler alanına ve marka etkinliklerine katılabilecek.

Jennifer Lopez konserinde seyirciler için 1500 kişi çalışacak! 1

3 bin Araçlık Otopark

Park sorunu yaşanmaması adına İspark’ın yaklaşık 3000 araçlık Festival Park Yenikapı otoparkı kullanılıyor. İhtiyaç durumunda İspark, yakın çevredeki otoparkları da devreye alıyor.

EK TOPLU TAŞIMA SEFERLERİ OLACAK!

Konser gününe özel kolluk kuvvetleri de ekstra mesai yaparak trafiğin düzenini sağlayacaklar. Trafiğin rahatlaması için o güne özel ek toplu taşıma seferleri olacak. Açıklanan ek toplu taşıma seferleri şöyle;

Metro

• M1A (Yenikapı-Sağmalcılar): Bu hat, Yenikapı'yı Aksaray, Yusufpaşa, Ünalan, Bayrampaşa-Maltepe, Otogar ve Sağmalcılar gibi semtlere bağlar.

• M2 (Yenikapı-Hacıosman): Bu hat, Yenikapı'yı Taksim, Şişli, Osmanbey, Levent, 4. Levent, Gayrettepe, İTÜ Ayazağa, Sanayi Mahallesi, İstinye, Darüşşafaka, Zorlu Center, Atatürk Oto Sanayi ve Hacıosman gibi semtlere bağlar.

Otobüs

• 146T (Yenikapı Etkinlik Alanı - Boğaziçi Üniversitesi): Bu hat, Yenikapı'yı Beşiktaş, Arnavutköy, Ulus, Ortaköy, Bebek, Rumelihisarı, Sarıyer, Emirgan, Rumelikavağı ve Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü'ne bağlar.

• 30D (Yenikapı Etkinlik Alanı - Vadi): Bu hat, Yenikapı'yı Fatih, Zeytinburnu, Güngören, Bağcılar ve Güngören gibi semtlere bağlar.

• 31 (Yenikapı Etkinlik Alanı - Kuyumcukent): Bu hat, Yenikapı'yı Fatih, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bağcılar gibi semtlere bağlar. 32A (Yenikapı Etkinlik Alanı - Şirinevler): Bu hat, Yenikapı'yı Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Güngören ve Bağcılar gibi semtlere bağlar.

• 70KY (Yenikapı Etkinlik Alanı - Kazlıçeşme): Bu hat, Yenikapı'yı Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy ve Güngören gibi semtlere bağlar.

• 77 (Yenikapı Etkinlik Alanı - Şişli): Bu hat, Yenikapı'yı Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Beşiktaş, Şişli ve Beşiktaş gibi semtlere bağlar.

• BN1 (Yenikapı Etkinlik Alanı - Beyoğlu): Bu hat, Yenikapı'yı Fatih, Beyoğlu ve Beyoğlu gibi semtlere bağlar.

Marmaray

• Kazlıçeşme-Halkalı Hattı: Bu hat, Yenikapı'yı Kazlıçeşme, Sirkeci, Üsküdar, Söğütlüçeşme, Ayrılık Çeşmesi, Küçükçekmece, Halkalı ve diğer Marmaray istasyonlarına bağlar.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Jennifer Lopez konser
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