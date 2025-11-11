Jess Molho ve Zeynep Molho boşanıyor! Davada dikkat çeken ünlü tanıklar...

Son olarak Demet Akalın ile yaptığı programla ekranda olan Jess Molho 23 yıllık eşi Zeynep Molho ile boşanma kararı aldı. Zeynep Molho, avukatı Tuyan Çağlar aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, Jess Molho’nun kendisine fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığı iddia etmişti.

İddialarla birlikte 40 milyon liralık tazminat istemli boşanma davası açan Zeynep Molho çocuklarının velayetini de istiyordu. Zeynep Molho, toplam 700 bin lira nafaka talep etmişti.

Zeynep Molho’nun iddialarının yalan olduğunu öne süren Jess Molho ise avukatı Handan Bakbak aracılığıyla karşı boşanma davası açmıştı.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada Jess Molho ile Zeynep Molho ve taraf avukatları hazır bulundu.

Basına kapalı görülen boşanma davası yaklaşık 2 buçuk saat sürerken, Jess Molho’nun tanığı olarak oyuncu Melek Baykal ile eski manken Deniz Akkaya dinlendi. Duruşma daha sonra ertelendi.

