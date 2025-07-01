Justin Timberlake İstanbul’a Jessica Biel ile geliyor, sahnede Sezen Aksu sürprizi!

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake, 30 Temmuz’da İstanbul’da sahne alacak. İTÜ Stadyumu’nda gerçekleşecek büyük konserde Timberlake’e eşi Jessica Biel de eşlik edecek.

Justin’in daha önce sahne arkasındaki özel istekleriyle gündeme gelen Türkiye konseri, şimdiden merakla bekleniyor. Ancak bu defa asıl sürpriz sahnede! Müzik dünyasının efsane ismi Sezen Aksu’nun, Justin Timberlake ile aynı sahneyi paylaşacağı konuşuluyor.

Kulislerde dolaşan bir diğer iddia ise konserin bir diğer sürpriz konuğunun Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio olacağı yönünde. DiCaprio’nun da İstanbul’da olacağı ve Timberlake’in konserine katılacağı iddiaları hayranları daha da heyecanlandırdı.

İstanbul’un bu yaz en çok konuşulacak etkinliği olmaya aday konser için geri sayım başladı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır