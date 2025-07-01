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Justin Timberlake İstanbul’a Jessica Biel ile geliyor, sahnede Sezen Aksu sürprizi!

30 Temmuz’da İTÜ Stadyumu’nda sahne alacak olan dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake, konserine eşi Jessica Biel ile birlikte geliyor. Konserde Sezen Aksu’nun da sahneye çıkacağı konuşulurken, sürpriz bir diğer isim ise Leonardo DiCaprio!

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake, 30 Temmuz’da İstanbul’da sahne alacak. İTÜ Stadyumu’nda gerçekleşecek büyük konserde Timberlake’e eşi Jessica Biel de eşlik edecek.

Justin Timberlake İstanbul’a Jessica Biel ile geliyor, sahnede Sezen Aksu sürprizi! 1

Justin’in daha önce sahne arkasındaki özel istekleriyle gündeme gelen Türkiye konseri, şimdiden merakla bekleniyor. Ancak bu defa asıl sürpriz sahnede! Müzik dünyasının efsane ismi Sezen Aksu’nun, Justin Timberlake ile aynı sahneyi paylaşacağı konuşuluyor.

Justin Timberlake İstanbul’a Jessica Biel ile geliyor, sahnede Sezen Aksu sürprizi! 2
Kulislerde dolaşan bir diğer iddia ise konserin bir diğer sürpriz konuğunun Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio olacağı yönünde. DiCaprio’nun da İstanbul’da olacağı ve Timberlake’in konserine katılacağı iddiaları hayranları daha da heyecanlandırdı.

İstanbul’un bu yaz en çok konuşulacak etkinliği olmaya aday konser için geri sayım başladı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Justin Timberlake
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