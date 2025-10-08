Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Kaan Yıldırım gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Kaan Yıldırım filmleri ve TV dizileri

Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Kaan Yıldırım gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi. Kaan Yıldırım da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirilen isimler arasında yer alıyor. Operasyon sonrası "Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Kaan Yıldırım gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı?" şeklindeki soruların yanıtı araştırılıyor. Operasyon düzenlenen isimler ve neden gözaltına alındıklarına ilişkin tüm detaylar haberimizde.

KAAN YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

24 Aralık 1986 tarihinde dünyaya gelen Kaan Yıldırım, 38 yaşındadır ve aslen İstanbul doğumludur. Eğitim hayatına İngiltere’de devam eden Yıldırım, Londra Brunel Üniversitesi’nde Pazarlama eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye dönerek oyunculuk kariyerine yönelmiştir.

Oyunculuk eğitimi için Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’ne katılan Yıldırım, sahne önü çalışmalarına 2013 yılında başlamıştır. Yıldırım, televizyon dünyasına ise “Kayıp” adlı diziyle adım atmıştır.

KAAN YILDIRIM OYUNCULUK KARİYERİ

Kaan Yıldırım, oyunculuk kariyerine 2013 yılında “Kayıp” dizisiyle başlamıştır. Ardından 2014 yılında “Ulan İstanbul” dizisinde Ferdi karakterini canlandırmıştır.

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, daha sonra “Adı Mutluluk”, “Kalbim Yangın Yeri”, “Klavye Delikanlıları”, “İnsanlık Suçu”, “Halka”, “Hekimoğlu”, “Sipahi” ve “Kopuk” gibi birçok yapımda rol almıştır.

Televizyon projelerinin yanı sıra beyazperdede de aktif olan Yıldırım, hem dramatik hem de aksiyon türündeki sinema filmlerinde çeşitli roller üstlenmiştir.

KAAN YILDIRIM'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Kaan Yıldırım’ın bugüne kadar rol aldığı diziler şöyledir:

Kayıp

Ulan İstanbul

Adı Mutluluk

Kalbim Yangın Yeri

Klavye Delikanlıları

İnsanlık Suçu

Halka

Hekimoğlu

Sipahi

Kopuk

Kaan Yıldırım filmleri ise şunlardır:

Yok Artık!

Bölük

Gelincik

Ümmü Sıbyan: Zifir

Mevlana Celaleddin-i Rumi

KAAN YILDIRIM ÖZEL HAYATI

Kaan Yıldırım, 14 Mayıs 2016'da oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile evlenmiştir. Çift, 26 Haziran 2019'da boşanmıştır. Yıldırım, 2019-2021 yılları arasında ise ünlü şarkıcı Hadise ile yaşadığı ilişkiyle de magazin dünyasında yer almıştır.

Kaan Yıldırım, 2024 yılında ise oyuncu Pınar Deniz ile evlenmiştir. Çiftin 1 erkek çocukları bulunmaktadır. Kaan Yıldırım, sosyal medyada da sık sık gündeme gelen ünlüler arasında yer almaktadır.

KAAN YILDIRIM GÖZALTINA MI ALINDI, NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 19 kişi ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaan Yıldırım da İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen isimler arasında bulunmaktadır.