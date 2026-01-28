Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen galada ortaya çıktı! 'Evimizin kuralları' diyerek açık açık anlattı

‘Temizlik Avcıları’ ve ‘En Hamarat Benim’ programlarının sunuculuğuyla adını geniş kitlelere duyuran Kadir Ezildi, geçtiğimiz yıl Gamze Türkmen ile nikah masasına oturdu.

Sadece nişan hazırlıkları için yaklaşık 500 bin TL harcadığını açıklayan Ezildi nişanı, düğünü ve takılarıyla günlerce magazin manşetlerinde kaldı.

Kadir Ezildi düğünden aylar sonra eşi Gamze Türkmen ile film galasında boy gösterdi. Muhabirlerin 'Alışabildiniz mi evliliğe?' sorusuna Ezildi şöyle cevap verdi; ''Evimizin kuralları değişti, rutinler arttı. Benim için evi biriyle paylaşmak gerçekten zor. Gayet uyumluyuz. Kurallarımız belli, uyduğumuz sürece sıkıntı yok. Ben biraz daha seyreltmeye çalışıyorum bazı şeyleri o da bana yardımcı olmaya çalışıyor. En güzeli anlayış.''

Gamze Türkmen'de temizliği eşine bıraktığını söyleyerek gülümsetti. Ünlü çiftin davetten görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.