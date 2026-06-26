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Kadir İnanır'ın vefat haberini alan Türkan Şoray fenalaştı

Uzun süredir tedavi gören Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın hayatını kaybetmesi sevenleriyle birlikte sanat camiasını da yasa boğdu. Kadir İnanır'ın birçok filmdeki rol arkadaşı ünlü oyuncu Türkan Şoray'ın, İnanır'ın vefat haberini aldıktan sonra fenalaştığı dile getirildi.

Mustafa Fidan

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uzun süredir tedavi gören usta oyuncunun vefat haberini alan Türkan Şoray'ın fenalaştığı bildirildi.

Kadir İnanır ın vefat haberini alan Türkan Şoray fenalaştı 1

KADİR İNANIR'IN VEFAT HABERİ SONRASI TÜRKAN ŞORAY FENALAŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olaya ilişkin şunları söyledi;

Kadir İnanır ın vefat haberini alan Türkan Şoray fenalaştı 2

"Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı

Türkiye bugün Türk sinemasının efsane aktörü Kadir İnanır’ın vefatına ağlıyor. 77 yaşında hayata veda eden İnanır’ın en çok yakıştırıldığı partneri olan Türkan Şoray acı haberi alınca yıkıldı.

BERABER SON KARELERİ

Menajeri Bircan Silan’ın telefonuyla Kadir İnanır’ı kaybettiğimizi öğrenen Şoray fenalaştı ve telefon konuşmasına devam edemedi.

Türkan Şoray ile Kadir İnanır son olarak 3 yıl önce Adana Altın Koza Film Festivali’nin 30. yılı nedeniyle bir araya gelmiş ve el ele sahneye çıkarak unutulmaz görüntülere imza atmıştı. Efsane ikilinin kuliste yan yana çekilen son karesi objektiflere böyle yansımıştı."

Kadir İnanır ın vefat haberini alan Türkan Şoray fenalaştı 3

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Kadir İnanır Türkan Şoray yeşilçam
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