Kainat Güzellik Yarışması'nda ilk 5'e girmişlerdi! Tacını geri verdi

Miss Universe 2025, jüri krizleri, skandallar ve art arda gelen istifalarla magazin manşetlerinden hiç düşmedi. Fátima Bosch'un birinciliğinin ardından, ilk beşe giren Olivia Yacé ile Estonyalı Brigitta Schaback'ın unvanlarından çekilmesi de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Öznur Yaslı İkier

Miss Universe 2025, art arda gelen istifalar ve jüri krizleri sebebi ile büyük tartışmaların gölgesinde gerçekleşti.

Meksikalı Fátima Bosch’un birinciliği ve Türkiye temsilcisi Ceren Arslan’ın finale kalamaması, yarışmanın hemen ardından şeffaflık iddialarını yeniden alevlendirdi.

Kainat Güzellik Yarışması nda ilk 5 e girmişlerdi! Tacını geri verdi 1

Uluslararası temsilcilerin ünvanlarını bırakması ise gözleri Miss Universe organizasyonunda yaşanan krizlere çevirdi.

Kainat Güzellik Yarışması nda ilk 5 e girmişlerdi! Tacını geri verdi 2

Yarışmada ilk beşe giren Fildişi Sahilli güzellik kraliçesi Olivia Yacé, finalden günler sonra Afrika, Okyanusya ve Miss Universe Komitesi ile tüm resmi bağlarını sona erdirdiğini duyurdu.

Benzer bir adım da Estonya temsilcisi Brigitta Schaback’tan geldi; Schaback, yarışma sonrası Miss Universe Estonia ünvanını bıraktığını açıkladı.

"DEĞERLERİME SADIK KALMALIYIM"

Olivia Yacé, Instagram hesabından yaptığı uzun açıklamada; yarışmanın kendisine önemli deneyimler kazandırdığını ancak kişisel değerlerinin bu yola devam etmesine izin vermediğini belirtti. Açıklamasında şu ifadeler yer aldı: ''Fildişi Sahili temsilcisi olarak Bangkok'taki Miss Universe 2025 yarışmasında, zorluklara rağmen harika şeyler başarabileceğimizi ilk elden deneyimledim. Ancak bu yolda devam etmek için, bana rehberlik eden en güçlü sütunlar olan değerlerime sadık kalmalıyım: saygı, itibar, mükemmeliyet ve eşit fırsat. Derin bir minnet ve saygı dolu bir kalp ile, Miss Universe Africa and Oceania ünvanından ve Miss Universe Komitesi ile gelecekteki herhangi bir bağlantımdan istifa ettiğimi bu vesileyle duyuruyorum.''

Kainat Güzellik Yarışması nda ilk 5 e girmişlerdi! Tacını geri verdi 3

Estonya temsilcisi Brigitta Schaback ise yaptığı açıklamada, ulusal direktörle yaşadığı 'Değer uyuşmazlığı' nedeniyle ünvanını bıraktığını duyurdu.

Brigitta Schaback; "Miss Universe Estonya ünvanından ayrılıyorum. Değerlerim ve iş ahlakım, Ulusal Direktör Natalie Korneitsik ile uyuşmuyor. Benim taahhüdüm kadınların güçlendirilmesi ve eşitliktir. Bu çalışmayı Miss Universe Estonya ile herhangi bir bağım olmadan, bağımsız şekilde sürdüreceğim." şeklindeki ifadeleri kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kainat Güzellik Yarışması
