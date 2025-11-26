Kainat Güzellik Yarışması'nda ilk 5'e girmişlerdi! Tacını geri verdi

Miss Universe 2025, art arda gelen istifalar ve jüri krizleri sebebi ile büyük tartışmaların gölgesinde gerçekleşti.

Meksikalı Fátima Bosch’un birinciliği ve Türkiye temsilcisi Ceren Arslan’ın finale kalamaması, yarışmanın hemen ardından şeffaflık iddialarını yeniden alevlendirdi.

Uluslararası temsilcilerin ünvanlarını bırakması ise gözleri Miss Universe organizasyonunda yaşanan krizlere çevirdi.

Yarışmada ilk beşe giren Fildişi Sahilli güzellik kraliçesi Olivia Yacé, finalden günler sonra Afrika, Okyanusya ve Miss Universe Komitesi ile tüm resmi bağlarını sona erdirdiğini duyurdu.

Benzer bir adım da Estonya temsilcisi Brigitta Schaback’tan geldi; Schaback, yarışma sonrası Miss Universe Estonia ünvanını bıraktığını açıkladı.

"DEĞERLERİME SADIK KALMALIYIM"

Olivia Yacé, Instagram hesabından yaptığı uzun açıklamada; yarışmanın kendisine önemli deneyimler kazandırdığını ancak kişisel değerlerinin bu yola devam etmesine izin vermediğini belirtti. Açıklamasında şu ifadeler yer aldı: ''Fildişi Sahili temsilcisi olarak Bangkok'taki Miss Universe 2025 yarışmasında, zorluklara rağmen harika şeyler başarabileceğimizi ilk elden deneyimledim. Ancak bu yolda devam etmek için, bana rehberlik eden en güçlü sütunlar olan değerlerime sadık kalmalıyım: saygı, itibar, mükemmeliyet ve eşit fırsat. Derin bir minnet ve saygı dolu bir kalp ile, Miss Universe Africa and Oceania ünvanından ve Miss Universe Komitesi ile gelecekteki herhangi bir bağlantımdan istifa ettiğimi bu vesileyle duyuruyorum.''

Estonya temsilcisi Brigitta Schaback ise yaptığı açıklamada, ulusal direktörle yaşadığı 'Değer uyuşmazlığı' nedeniyle ünvanını bıraktığını duyurdu.

Brigitta Schaback; "Miss Universe Estonya ünvanından ayrılıyorum. Değerlerim ve iş ahlakım, Ulusal Direktör Natalie Korneitsik ile uyuşmuyor. Benim taahhüdüm kadınların güçlendirilmesi ve eşitliktir. Bu çalışmayı Miss Universe Estonya ile herhangi bir bağım olmadan, bağımsız şekilde sürdüreceğim." şeklindeki ifadeleri kullandı.