Kainat Güzellik Yarışması'nda şaşırtan anlar! Önce hakaret etti sonra salondan kovdu! Güzeller oteli tek tek terk etti

Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) skandal bir olay yaşandı. Ev sahibi ülke Tayland'dan bir organizasyon yetkilisinin Meksika Güzeli'ni herkesin önünde azarlamasının ardından yarışmacılar otelden tek tek ayrıldı.

Kainat Güzellik Yarışması'nda şaşırtan anlar! Önce hakaret etti sonra salondan kovdu! Güzeller oteli tek tek terk etti
Öznur Yaslı İkier

Bu yıl Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe) öncesinde düzenlenen kuşak takma töreninde şaşırtan anlar gündeme geldi.

Yarışma organizasyon yetkilisinin Miss Meksika Güzeli'ni tanıtım çekimine katılmayarak 'saygısızlık' gösterdiği gerekçesiyle herkesin içinde azarlamasının ardından, dayanışma göstermek isteyen güzellik kraliçeleri toplu bir şekilde salonu terk etti.,

Kainat Güzellik Yarışması nda şaşırtan anlar! Önce hakaret etti sonra salondan kovdu! Güzeller oteli tek tek terk etti 1

Miss Universe Tayland'ın resmi Facebook sayfasında yayınlanan görüntülerde; Nawat Itsaragrisil, Fátima Bosch'tan kameraların önünde ayağa kalkıp kendini açıklamasını istedi. Meksika Güzeli'nin başkana yarışmadaki arkadaşları önünde azarlanmak istemediğini söylemesi üzerine Nawat Itsaragrisil, "Sana konuşma fırsatı vermedim. Hâlâ konuşuyorum, hâlâ konuşuyorum, dinle!" diye çıkıştı.

Kainat Güzellik Yarışması nda şaşırtan anlar! Önce hakaret etti sonra salondan kovdu! Güzeller oteli tek tek terk etti 2

Bosch, Nawat'ı, bir kadın olarak kendisine saygı duymamakla suçlayarak, "Benim bir iradem var" diye yanıtladı. Tartışma, başkan yardımcısının "Sorum şu: Tayland'ı tanıtmak için çalışabilir misin, çalışamaz mısın? Evet mi, hayır mı?" demesiyle devam etti.

Kainat Güzellik Yarışması nda şaşırtan anlar! Önce hakaret etti sonra salondan kovdu! Güzeller oteli tek tek terk etti 3

Itsaragrisil, daha sonra güvenlik görevlilerine yarışmacıyı otelden dışarı çıkarmaları talimatını verdi.

GÜZELLER SALONU TERK ETTİ

Başta Danimarkalı 2024 Kainat Güzeli Victoria Theilvig olmak üzere güzellik kraliçelerinden bazıları, Meksika Güzeli'ni desteklemek için kitlesel bir ayaklanma başlattı. Yarışmacıların salondan çıkmak üzere yerlerinden kalkmaları esnasında Nawat Itsaragrisil'in; "Durun, durun! Oturun!" diye bağırdığı duyuluyordu.

Kainat Güzellik Yarışması nda şaşırtan anlar! Önce hakaret etti sonra salondan kovdu! Güzeller oteli tek tek terk etti 4

Olayın ardından Fátima Bosch, basına yaptığı açıklamada, yöneticinin saygısız davrandığını ve kendisine "Aptal" dediğini söyledi. Nawat ise bunu reddederek sözlerinin yanlış anlaşıldığını iddia etti.

Anahtar Kelimeler:
Kainat Güzellik Yarışması
