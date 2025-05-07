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Kanseri yenmişti! Şimal'den üzen haber geldi: Ciddi bir nöbet geçirdi

Meme kanserini yendikten sonra beyninde tümör tespit edilen Şimal, 8 saatlik bir operasyonun ardından sağlığına kavuşmuştu. Şimal'den üzen haber geldi. Şimal ciddi bir nöbet geçirdi.

Kanseri yenmişti! Şimal'den üzen haber geldi: Ciddi bir nöbet geçirdi
Kubra Akalın

2022'de yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.

Pet sonucunu paylaşan Şimal, "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerine yer vermişti.

Operasyondan kısa süre sonra iyileştiğinin müjdesini veren Şimal'den üzen haber geldi. Hastalık sonrasında 45 kiloya düşen Şimal'in sağlık durumu merak edildi.

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Şimal pazar günü hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Şimal geçtiğimiz gün normal odaya alındı.

Şimal'in eşi Necati Arıcı, 2. Sayfa'ya bir açıklama yaparak hayranlarını bilgilendirdi.

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Arıcı açıklamasında, "Şimal ciddi bir nöbet geçirdi, sebebi şu an araştırılıyor' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı Şimal
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