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  4. Kanye West Google Trends aramalarını paylaştı! Bianca Censori'nin soyunmasıyla Kim'e gönderme

Kanye West Google Trends aramalarını paylaştı! Bianca Censori'nin soyunmasıyla Kim'e gönderme

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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Kanye West, 2025 Grammy Ödülleri'nde Bianca Censori'nin çıplak şovuyla gurur duyuyor. Google Trends aramalarını paylaşan Kanye West'in o sözleri eski eş Kim Kardashian'a gönderme olarak düşünüldü.

Kanye West Google Trends aramalarını paylaştı! Bianca Censori'nin soyunmasıyla Kim'e gönderme

Kanye West eşi Bianca Censori'nin 2025 Grammy Ödülleri'ndeki çıplak şovu sonrası eski eşi Kim Kardashian’a göndermede bulundu. Censori, kırmızı halıda şeffaf bir elbise altında vücudunun tamamını sergileyerek dünya çapında büyük tepki topladı. Ardından çift, söylentilere göre ödül töreninden kovuldukları iddialarıyla, törenden aceleyle ayrıldı.

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West, Instagram üzerinden cesur bir açıklama yaparak, Censori’nin çıplak şovunun ardından "dünyanın en çok aranan insanı" olduğunu iddia etti. Bu olay, Kardashian’ın 2014 yılında "Paper" dergisi için çıplak poz vererek "interneti kırmasından" tam 10 yıl sonra yaşandı.

Ekran görüntüsü 2025-02-05 083529

Karısı soyunduktan sonra bakın ne demiş... Karısı soyunduktan sonra bakın ne demiş...

GOOGLE ARAMALARINI PAYLAŞTI

West paylaşımında, "Açıklık olsun diye, 4 Şubat 2025'te eşim, dünyada en çok aranan insan. Dünya gezegeni üzerinde" yazdı. Ardından "Grammylere fark attık" ifadelerini ekleyerek, Google Trends üzerinden Censori’nin arama sonuçlarının "2025 Grammy kazananları"na yapılan aramaları alt ettiğini gösteren ekran görüntülerini paylaştı.

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Kardashian, 2014 yılında "Paper" dergisi için tamamen çıplak poz vererek büyük bir tartışma yaratmış ve o yıl Bing’in en çok aranan kişisi olmuştu. Google aramalarında ise ikinci sıradaydı, birinci sırada ise Jennifer Lawrence bulunuyordu.

Anahtar Kelimeler:
Kanye West
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