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Kanye West'ten eski eşi Kim Kardashian'a dair şoke eden ifade

Kim Kardashian'dan 4 çocuğu olan Kanye West yine gündem olan iddialı ifadeler kullandı. Eski eşine dair şoke eden sözler söyleyen Kanye West eleştirilerin odağında.

Kanye West'ten eski eşi Kim Kardashian'a dair şoke eden ifade
Kubra Akalın

Kanye West, DJ Akademiks ile yaptığı röportajda, Kim Kardashian ile olan geçmiş evliliği ve onunla paylaştığı çocuklar hakkında şok edici bir itirafta bulundu.

Pazar günü YouTube'a yüklenen, bir saat süren son derece saldırgan ve dengesiz sohbet sırasında 47 yaşındaki şu an Ye olarak bilinen Kanye, eski eşi Kim'i hamile bırakmaktan pişman olduğunu söyledi.

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Kanye West "Bu benim hatam," dedi ve ekledi: "İlk iki ay boyunca onunla birlikte olduktan sonra bu kişiyle çocuk sahibi olmak istemedim, ama bu Tanrı'nın planı değildi. Çocuklarımın adını ve benzerliğini sahiplenme hakkım yok ya da en azından yüzde 50-50 bile değil."

West ve Kardashian, 2014'ten 2021'e kadar altı yıl evli kaldılar ve dört çocukları var: North (11), Saint (9), Chicago (7) ve Psalm (5).

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Röportajda ayrıca West'in takmaya karar verdiği başlık da büyük tepki çekti.

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Kanye West
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