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Kanye West'ten mide bulandıran itiraflar! "Küçükken kuzenimle..."

Yaptığı paylaşımlar, açıklamaları ve karısına giydirdiği kıyafetlerle eleştirilen Kanye West mide bulandıran itiraflarda bulundu. Kanye West, çocukken kuzeniyle yaptıklarına dair şoke eden bir iddiada bulundu.

Kanye West'ten mide bulandıran itiraflar! "Küçükken kuzenimle..."
Kubra Akalın

Reality şov yıldızı Kim Kardashian'dan boşanmasının ardından sürpriz bir şekilde Bianca Censori ile evlenen Kanye West gündemden düşmüyor. West şimdi de mide bulandıran itirafıyla gündemde.

Kanye West , X hesabından 'hamile bir kadını öldürdüğü' gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkûm edilen bir akrabasından esinlenerek Cousin adlı bir şarkı yayınlayacağını söyledi.

Şarkının video klibini paylaşan tweette, küçükken kuzenine oral seks yaptığını ve ardından yaşanan şiddet olayından kendisini sorumlu tuttuğunu iddia etti.

Kanye'nin paylaşımında "Bu şarkının adı COUSIN. Birkaç yıl önce kendisine 'birlikte kirli dergilere bakmayacağımızı' söyledikten sonra hamile bir kadını öldürdüğü için ömür boyu hapse giren kuzenimle ilgili" dedi.

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West devamında ise "Belki de bencil karmaşamda, 6 yaşındayken ona o kirli dergileri gösterdiğim ve sonra gördüğümüz şeyleri canlandırdığımız için bunun benim hatam olduğunu hissettim. Babamın playboy dergileri vardı ama annemin dolabının üstünde bulduğum dergiler farklıydı" ifadelerini kullandı.

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Rapçi ayrıca 14 yaşına kadar kuzenine cinsel eylemlerde bulunduğunu itiraf etti.

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Kanye West
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