Kardeşini evlendirdi! Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal danslarıyla gündem oldu

Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan ve son dönemde boşanma iddialarıyla gündeme gelen Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Yaz boyu tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu, bu kez ailece yaşadıkları mutluluğu takipçileriyle paylaştı. Uzun yıllardır televizyon ekranlarından uzak olan Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal, sevgilisi Katie Christie ile nikah masasına oturdu.

Kardeşinin mutlu gününden kareleri Sinem Kobal, sosyal medya hesabından paylaştı. Düğünde bir an olsun oturmayan ünlü oyuncu, bol bol dans edip eğlendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ATV tanıtım çekiminde görenler kendini tutamadı! Eleştiri yağdı

Gözler düğünde Kenan İmirzalıoğlu'nu aradı. Ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu da düğündeydi.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal düğünde bir an olsun pistten inmedi. Karşılıklı Erik Dalı'nda göbek atan ikilinin o halleri sosyal medyada da gündem oldu.