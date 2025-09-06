MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu ATV tanıtım çekimlerinde! Yorumlar gecikmedi: Baba kız gibi duruyorlar

OGM Pictures imzalı A.B.İ. dizisiyle ekrana dönen Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri Afra Saraçoğlu oldu. Yaş farkı eleştirilen iki oyuncu ATV tanıtım çekimlerinde bir araya geldi. Sosyal medyada o görüntülere eleştiriler vardı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu ATV tanıtım çekimlerinde! Yorumlar gecikmedi: Baba kız gibi duruyorlar
Kubra Akalın

Kenan İmirzalıoğlu, uzun bir aranın ardından ekranlara dönüş yapıyor. Başarılı oyuncu, OGM Pictures’ın yeni dizisi "A.B.İ." ile izleyici karşısına çıkarken partneri de merak ediliyordu.

Esra Bilgiç'in adının geçtiği projede Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri Afra Saraçoğlu oldu. Ancak bu durum sosyal medyada gündem oldu. Aralarında 24 yaş farkın olması sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu ATV tanıtım çekimlerinde! Yorumlar gecikmedi: Baba kız gibi duruyorlar 1

27 yaşındaki Afra Saraçoğlu 51 yaşındaki aktör Kenan İmirzalıoğlu ile ATV tanıtım çekimlerinde bir araya geldi.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu ATV tanıtım çekimlerinde! Yorumlar gecikmedi: Baba kız gibi duruyorlar 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Partneri sonunda belli oldu! Bölüm başı ücreti... Partneri sonunda belli oldu! Bölüm başı ücreti...

Sosyal medyada çekimleri görenler pek çok yaş farkı yorumunda bulundu. Bu yorumlarda öne çıkanlar şunlar oldu:

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu ATV tanıtım çekimlerinde! Yorumlar gecikmedi: Baba kız gibi duruyorlar 3

  • Türkiye’de yıllardır erkek jön kıtlığı var
  • Kenan yaşını çok belli ediyor abi hiç olmamışlar hiç
  • Babası yaşında bir partner tercih ettiğine göre hikayeye güveniyor
  • Kenan çok fazla yaşını gösteriyor, hani 50 yaşında olup 35-50 gözükmüyor
  • Umarım hikaye kardeşini arayan bir Abi'nin hikayesidir, ama bekleyip göreceğiz.
  • Ne oluyor çok üzgünüm, bu çok kötü bir birliktelik...

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu ATV tanıtım çekimlerinde! Yorumlar gecikmedi: Baba kız gibi duruyorlar 4

BÖLÜM BAŞI ÜCRETİ BELLİ OLDU

Öte yandan Kenan İmirzalıoğlu'nun bu projeden bölüm başına 4.5 milyon TL kazanacağı iddia edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manifest Grubu'nun yıldızı aşkını ilan etti! Ünlü oyuncuyla...Manifest Grubu'nun yıldızı aşkını ilan etti! Ünlü oyuncuyla...
O artık yetişkin! Fenomen diziyle dönüyorO artık yetişkin! Fenomen diziyle dönüyor

Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu Kenan İmirzalıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Armani'nin ölümü dert oldu: Evlenmedi, çocuğu yok! Miras kime kalacak?

Armani'nin ölümü dert oldu: Evlenmedi, çocuğu yok! Miras kime kalacak?

36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

Ali Koç Şampiyonlar Ligi fatihini getiriyor!

Ali Koç Şampiyonlar Ligi fatihini getiriyor!

ATV tanıtım çekiminde görenler kendini tutamadı! Eleştiri yağdı

ATV tanıtım çekiminde görenler kendini tutamadı! Eleştiri yağdı

Savcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor

Savcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor

CHP lideri Özgür Özel tarih verdi: 9 Eylül'ü bekleyin!

CHP lideri Özgür Özel tarih verdi: 9 Eylül'ü bekleyin!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.