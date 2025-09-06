Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu ATV tanıtım çekimlerinde! Yorumlar gecikmedi: Baba kız gibi duruyorlar

Kenan İmirzalıoğlu, uzun bir aranın ardından ekranlara dönüş yapıyor. Başarılı oyuncu, OGM Pictures’ın yeni dizisi "A.B.İ." ile izleyici karşısına çıkarken partneri de merak ediliyordu.
Esra Bilgiç'in adının geçtiği projede Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri Afra Saraçoğlu oldu. Ancak bu durum sosyal medyada gündem oldu. Aralarında 24 yaş farkın olması sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
27 yaşındaki Afra Saraçoğlu 51 yaşındaki aktör Kenan İmirzalıoğlu ile ATV tanıtım çekimlerinde bir araya geldi.
Sosyal medyada çekimleri görenler pek çok yaş farkı yorumunda bulundu. Bu yorumlarda öne çıkanlar şunlar oldu:
Öte yandan Kenan İmirzalıoğlu'nun bu projeden bölüm başına 4.5 milyon TL kazanacağı iddia edildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum