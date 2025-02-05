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  4. 'Karımı başkalarıyla...' diyerek hiç çekinmeden itiraf etti! Esra Ezmeci o mesaja çok sinirlendi

'Karımı başkalarıyla...' diyerek hiç çekinmeden itiraf etti! Esra Ezmeci o mesaja çok sinirlendi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.02.2025 12:19
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Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci hem Beyaz Tv ekranlarındaki 'Yeni Baştan' programı ile hem de sosyal medya üzerinden yaptığı soru cevaplarla adından sıkça söz ettiriyor. Cinsel yaşama ve özel hayata dair samimi itiraflarda bulunan Ezmeci bu defa sosyal medyadan gelen bir itirafa çok sinirlendi. Ünlü isim o mesajı paylaşıp 'Ahlakınız bozuk' ifadelerini kullandı.

'Karımı başkalarıyla...' diyerek hiç çekinmeden itiraf etti! Esra Ezmeci o mesaja çok sinirlendi

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci hafta içi her gün Beyaz Tv ekranlarında 'Yeni Baştan' programı ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Programdaki konukları ve ele aldığı konularla gündem olan Ezmeci aynı zamanda sosyal medya üzerinden de öneriler veriyor ve soru cevaplar yapıyor.

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Cinsel yaşama ve özel hayata dair samimi itiraflar yapan Ezmeci takipçilerinden gelen soruları da içtenlikle yanıtlıyor. Ancak ünlü isme gelen bir itiraf onu çok sinirlendirdi.

'KARIMI BAŞKALARIYLA...'

Ezmeci'ye bir takipçisi 'Karımı başkalarıyla görmek istiyorum. hasta mıyım?' diye sordu. Klinik psikolog Esra Ezmeci bu itiraf karşısında kendini tutamadı ve 'Yok hasta değilsiniz, ahlakınız bozuk' ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyada ise 'bu kadarına da pes', 'yok artık', 'insanlar delirmiş' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci
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