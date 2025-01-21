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  4. Kartalkaya'daki yangın faciasından sonra Gani Müjde eski fotoğrafını paylaştı! "Ama ne yalan söyleyeyim..."

Kartalkaya'daki yangın faciasından sonra Gani Müjde eski fotoğrafını paylaştı! "Ama ne yalan söyleyeyim..."

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.01.2025 15:13
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında çıkan yangın faciaya dönüştü. Sömestr tatili nedeniyle 237 kişinin kaldığı otelde adeta can pazarı yaşandı. Ünlü senarist ve yönetmen Gani Müjde'de Kartalkaya'daki yangın faciasına kayıtsız kalamadı.

Kartalkaya'daki yangın faciasından sonra Gani Müjde eski fotoğrafını paylaştı! "Ama ne yalan söyleyeyim..."

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 12 katlı ahşap bir otelde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Bakan Yerlikaya, yangında can kaybının 66, yaralı sayısının 51 olduğunu açıkladı.

Otelden tahliye edilen tatilciler, merkezde bulunan 4 otele yerleştirilirken, Bolu ve Gerede’den gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangın söndürme çalışmalarını devam ettiriyor.

111 yangın

Kartalkaya'daki yangın faciasına ünlü senarist ve yönetmen Gani Müjde'de kayıtsız kalamadı.

Ünlü isim yangın faciasının yaşandığı otelde çekilen eski bir fotoğrafını yayınlayıp 'Çocuklar küçükken fırsat buldukça gittiğimiz bir oteldi Kartal Otel. Anılarımız ve içimiz yandı otelle ve kayıplarımızla birlikte. Ama ne yalan söyleyeyim yangın merdiveninin olmayacağı hiç aklımıza gelmemişti. Kayıplarımızın yakınlarına sabır diliyorum.' ifadelerini not düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Gani Müjde Bolu kartalkaya kayak merkezi
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