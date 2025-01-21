Kartalkaya'daki yangın faciasından sonra Gani Müjde eski fotoğrafını paylaştı! "Ama ne yalan söyleyeyim..."

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 12 katlı ahşap bir otelde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Bakan Yerlikaya, yangında can kaybının 66, yaralı sayısının 51 olduğunu açıkladı.

Otelden tahliye edilen tatilciler, merkezde bulunan 4 otele yerleştirilirken, Bolu ve Gerede’den gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangın söndürme çalışmalarını devam ettiriyor.

Kartalkaya'daki yangın faciasına ünlü senarist ve yönetmen Gani Müjde'de kayıtsız kalamadı.

Ünlü isim yangın faciasının yaşandığı otelde çekilen eski bir fotoğrafını yayınlayıp 'Çocuklar küçükken fırsat buldukça gittiğimiz bir oteldi Kartal Otel. Anılarımız ve içimiz yandı otelle ve kayıplarımızla birlikte. Ama ne yalan söyleyeyim yangın merdiveninin olmayacağı hiç aklımıza gelmemişti. Kayıplarımızın yakınlarına sabır diliyorum.' ifadelerini not düştü.