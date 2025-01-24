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  4. Kartalkaya'daki yangından gelen haberle yıkılmıştı! Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner Fransa'daki kayak otelinden paylaştı! Bu defa tepki çekti

Kartalkaya'daki yangından gelen haberle yıkılmıştı! Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner Fransa'daki kayak otelinden paylaştı! Bu defa tepki çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.01.2025 07:37
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangın faciaya dönüştü ve 78 kişi hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybedenler arasında Zuhal Topal'ın kızının arkadaşı ve ailesi de vardı. Zuhal Topal acı haberi sosyal medyadan yayınladı. ünlü ismin eşi Korhan Saygıner bu defa Fransa'daki kayak otelinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Saygıner'e tepki gösterenler de oldu...

Kartalkaya'daki yangından gelen haberle yıkılmıştı! Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner Fransa'daki kayak otelinden paylaştı! Bu defa tepki çekti

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'deki yangın faciaya dönüştü. Yarıyıl tatili nedeniyle dolu olan oteldeki yangında 78 kişi hayata gözlerini kapadı.

Ünlü sunucu Zuhal Topal'ın kızının arkadaşı ve ailesi de çıkan yangında hayatını kaybedenler arasındaydı. Topal yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesabından yayınladı.

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Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner'de son olarak Fransa'da kaldığı kayak otelinden yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

111 k

KAYAK OTELİNİ YAYINLADI

Saygıner; '“Yangın tüpünden yangın şemasına, kaçış kapılarından geniş yangın merdivenlerine, siren düğmelerinden yangın hortumuna kadar her şey olması gerektiği gibi, var oğlu var!” ifadelerini kullanarak oteli gezdirdi.

222 k

TEPKİ ÇEKTİ

Ancak ünlü ismin paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Korhan Saygıner'in bu paylaşımına sosyal medyada; 'Talihsiz bir paylaşım olmuş', 'Avrupa'da zaten böyle bunu yayınlamaya gerek yok', 'Acılar çok tazeyken yanlış bir paylaşım' gibi yorumlar yapıldı.

333 k

Anahtar Kelimeler:
Bolu Zuhal Topal kartalkaya kayak merkezi
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