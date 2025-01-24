Kartalkaya'daki yangından gelen haberle yıkılmıştı! Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner Fransa'daki kayak otelinden paylaştı! Bu defa tepki çekti

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'deki yangın faciaya dönüştü. Yarıyıl tatili nedeniyle dolu olan oteldeki yangında 78 kişi hayata gözlerini kapadı.

Ünlü sunucu Zuhal Topal'ın kızının arkadaşı ve ailesi de çıkan yangında hayatını kaybedenler arasındaydı. Topal yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesabından yayınladı.

Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner'de son olarak Fransa'da kaldığı kayak otelinden yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

KAYAK OTELİNİ YAYINLADI

Saygıner; '“Yangın tüpünden yangın şemasına, kaçış kapılarından geniş yangın merdivenlerine, siren düğmelerinden yangın hortumuna kadar her şey olması gerektiği gibi, var oğlu var!” ifadelerini kullanarak oteli gezdirdi.

TEPKİ ÇEKTİ

Ancak ünlü ismin paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Korhan Saygıner'in bu paylaşımına sosyal medyada; 'Talihsiz bir paylaşım olmuş', 'Avrupa'da zaten böyle bunu yayınlamaya gerek yok', 'Acılar çok tazeyken yanlış bir paylaşım' gibi yorumlar yapıldı.