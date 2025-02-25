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Kaya Çilingiroğlu genç sevgilisiyle gecelerde! Evlilik sorulunca...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.02.2025 09:05
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Hülya Avşar'ı aldattığını ağzından kaçırmasıyla magazin manşetlerine yerleşen ve hafızalarda yer edinen Kaya Çilingiroğlu son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Daha önce iki kez nikâh masasına oturup boşanan Kaya Çilingiroğlu şimdi de genç sevgilisiyle bir davete katıldı. Çilingiroğlu evlilik sorusuna verdiği net cevapla kısa sürede gündem oldu.

Kaya Çilingiroğlu genç sevgilisiyle gecelerde! Evlilik sorulunca...

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar’dan 2005 yılında, Feraye Tanyolaç’tan ise 2014 yılında boşanan, biten evliliklerinden Zehra ve Hüseyin Kaya adında çocukları olan Kaya Çilingiroğlu son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Daha önce kızı Zehra'dan bile küçük sevgilisiyle yakalanan Kaya Çilingiroğlu şimdilerde yeni bir aşka yelken açtı. Yine genç sevgili yapan Çilingiroğlu 35 yaşındaki kız arkadaşıyla bir davete katıldı.

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İlişkisi hakkında konuşan Kaya Çilingiroğlu 'Gayet güzel gidiyor' deyip evlilik sorusunu duyunca verdiği net cevapla herkesi şaşırttı.

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EVLİLİK SORULUNCA...

Çilingiroğlu'na önce 'Evliliğe doğru gidiyor mu bu ilişki?' diye soruldu. Ünlü isim 'Çok erken daha bunları konuşmak için' yanıtını verdi.

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Daha sonra Çilingiroğlu'na 'Ama bir niyet var galiba' diyerek bir kez daha evlilik soruldu. Çilingiroğlu ise hiç düşünmeden net bir şekilde 'Hayır' deyip gülümsedi. O anlar kısa sürede gündem oldu.

GÜLMEYE DEVAM ETTİ

Kaya Çilingiroğlu'nun kız arkadaşının bu soruya aldığı yanıt karşısında yine gülümsemeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada; 'Adam hayır diyor kız gülüyor', 'Kız gayet mutlu', 'Kadın mutlu halinden', 'Kızın ağzı kulaklarında' gibi yorumlar yapıldı.

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Kaya Çilingiroğlu
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