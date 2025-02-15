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Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç Boğaz'ın yanı başında 11 bin TL'ye oturuyordu! Yeni kirası belli oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.02.2025 10:53
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Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın Bebek'teki Arif Paşa Korusu'nda yer alan apartman dairesine ödediği kira herkesi şaşırtmıştı. Ünlü ismin 150 metrekarelik dairesine 11 bin TL ödemesi üzerine ev sahibi ile mahkemelik olmuştu. Tanyolaç'ın yeni kirası belli oldu.

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç Boğaz'ın yanı başında 11 bin TL'ye oturuyordu! Yeni kirası belli oldu

Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç Bebek'teki Arif Paşa Korusu'nda 11 bin lira kira bedeli ile oturuyordu. Duyanların şaşıp kaldığı bu kira bedeli yüzünden ünlü isim ev sahibiyle mahkemelik olmuştu.

Tanyolaç'ın ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur kira tespitinin 80 bin lira olması yönünde dava açmıştı. Davaya bakan İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, anlaşmazlık konusu olan dairenin kirasının belirlenmesi için bilirkişi incelemesine karar vermişti.

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YENİ KİRASI BELLİ OLDU

Yapılan incelemeler sonucunda ev sahibinin "100 bin liralık evde 11 bin liraya oturuyor" dediği, Tanyolaç'ın ise "Gecekondu dairesinde, kapıcı dairesinde oturuyorum. Fareli, pireli eve 80 bin lira çok" dediği evin kirası 67 bin 500 lira oldu.

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Sabah Gazetesi'nden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, bilirkişi heyetinin yaptığı 75 bin liralık tespite karşın, Tanyolaç'ın eski kiracı olması nedeniyle yüzde 10'luk bir "hakkaniyet indirimi" yaptı. Kararda, Tanyolaç'tan bu kiranın 2023 Ocak ayından itibaren alınmasına da hükmetti.

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Karar kesinleştikten sonra bu parayı ödemesi beklenen Tanyolaç'ın yıllık kira zam oranı da 67 bin 500 lira üzerinden hesaplanacak.

Anahtar Kelimeler:
Kaya Çilingiroğlu feraye tanyolaç
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