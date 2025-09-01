MAGAZİN

Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Kaya 19 yaşında! Babasıyla pozları gündem oldu

Kaya Çilingiroğlu'nun Feraye Tanyolaç ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hüseyin Kaya, 19 yaşına bastı. Hüseyin Kaya Çilingiroğlu babasıyla birlikte verdiği pozları paylaşınca gündem oldu.

Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Kaya 19 yaşında! Babasıyla pozları gündem oldu
Kubra Akalın

Bir dönemin öne çıkan çiftlerinden Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun ilişkileri zaman zaman basında yer bulmaya devam ediyor. Hülya Avşar'ı aldattığı kameralar önünde ortaya çıkan Kaya Çilingiroğlu paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Muhabirlerin Kaya Çilingiroğlu'na "Kaya Bey Ferrariniz yeni mi?" diye sormuştu. Kaya Çilingiroğlu ise soruyu yanlış anlayıp "Siz nereden biliyorsunuz Feraye'yi?" diyerek Hülya Avşar'ı aldattığını itiraf etmişti.

Kaya Çilingiroğlu nun oğlu Kaya 19 yaşında! Babasıyla pozları gündem oldu 1

Hülya Avşar'dan boşandıktan sonra hayatını Feraye Tanyolaç'la birleştiren Kaya Çilingiroğlu'nun bu evliliğinden Hüseyin Kaya adından bir oğlu bulunuyor.

Kaya Çilingiroğlu nun oğlu Kaya 19 yaşında! Babasıyla pozları gündem oldu 2

Hüseyin Kaya Çilingiroğlu son haliyle gündeme geldi. Sosyal medyada 19. doğum gününden pozlarını paylaşan Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'na beğeni yağdı.

Kaya Çilingiroğlu nun oğlu Kaya 19 yaşında! Babasıyla pozları gündem oldu 3
Babası Kaya Çilingiroğlu ile yurt dışına tatile giden Hüseyin Kaya'nın pozlarında babasının boyunu geçtiği görüldü.

Kaya Çilingiroğlu ve oğlunun pozlarına "Ne güzelsiniz", "Jr Kaya babasının boyunu geçmiş", "Babasının kopyası" yorumları yapıldı.

Kaya Çilingiroğlu
