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Kaza geçiren Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'dan günden sonra ik fotoğraf

19 Nisan'da kaza yapan Gönül Dağı'nın oyuncularından Berk Atan'ın kaburgaları kırılmıştı. Günlerce hastanede tedavi gören Atan son halini paylaşarak hayranlarını sevindirdi.

Kaza geçiren Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'dan günden sonra ik fotoğraf
Kubra Akalın

Gönül Dağı dizisinin oyuncularından Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralandı. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan kaza sonrası Berk Atan hastaneden paylaşım yaparak sağlık durumunu açıkladı.

Tedavisi hastanede devan eden Berk Atan kaza sonrası sosyal medya hesabından şunları söyledi:

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“Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçalarının akciğere batması sonucu gelişen kanama ve ciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla dren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor. Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen herkese minnettarım.”

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Berk Atan'dan geçirdiği trafik kazasından günler sonra bir paylaşım daha geldi.

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Berk Atan, Instagram hesabından "Çok Şükür" yazdığı bir paylaşımla kendini gösterdi.

BERK ATAN KİMDİR?

26 Eylül 1991 yılında İzmir'de doğan oyuncu Berk Atan, 2012 yılında katıldığu Best Model of Turkey yarışmasında birinci oldu.

Her Şey Yolunda Merkez dizisiyle oyunculuğa adım atan Atan, Dayan Yüreğim, Güneşin Kızları ve Cennetin Gözyaşları gibi yapımlarda rol aldı. Berk Atan, uzun yıllardır Gönül Dağı adlı dizide Taner karakterine hayat veriyor.

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Berk Atan
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