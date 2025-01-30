Kazancını gayrimenkule yatırmış! 300’ü aşkın evi var! Emrah'ın serveti ortaya çıktı! Aylık kira geliri...

'Götür Beni Gittiğin Yere', 'Unutabilsem', 'Ağla Gözbebeğim', 'Bizi Kimse Ayıramaz', 'Belalım Benim', 'Boynu Bükükler' ve 'Vurmayın' gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Emrah servetiyle gündem oldu.

Kazancını gayrimenkule yatırdığı bilinen Emrah'ın 300'ü aşkın evi olduğu iddia edildi. Ünlü şarkıcının aylık kira gelirinin ise 10 milyon TL’ye ulaştığı öne sürüldü.

CNN Türk'te yer alan habere göre; ünlü şarkıcının İstanbul’da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın aldığı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye sahip olduğu da ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Emrah'ın ayrıca Bodrum’da 8 milyon TL’ye satın aldığı lüks gayrimenkullerinin olduğu da biliniyor.

KİRA GELİRİ 10 MİLYON TL

2022 yılında mahkemeye gelir beyanında bulunduğunda aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu açıklayan Emrah'ın, şu anki kira gelirinin yaklaşık 10 milyon TL seviyelerine ulaştığı öne sürüldü.