Kehanetleriyle gündemdeydi! Yusuf Güney bu sefer "Uyarmam lazım insanları..." diyerek açıkladı

Rafet El Roman'la 2008 yılında düet yaptığı 'Aşk-ı Virane' parçası ile müzik hayatına adım atan şarkıcı Yusuf Güney, 2025 kehanetlerini açıklamasıyla gündeme gelmişti. Astral seyahat açıklamalarıyla gündeme gelen Güney durmuyor.

"Astral seyahate çıkmayın. Astral seyahat bildiğiniz gibi bir şey değil. Bütün izleyicilerimizden özür dilemek istiyorum, kitabın son sayfasından başladığım için. Aslında biz 3 bedenden oluşuruz" diyen Güney "Fiziki üç boyutlu bedenimiz, astral bedenimiz, üçüncüsü ise öldükten rahmani ruhumuz. İnsan ara ara bazı uyku durumlarında astral bedenine çıkabiliyor. Astral seyahate 5 yılınızı 10 yılınız da verseniz belli başlı kriterler oluşmadan yapamıyorsunuz" dedi.

Uzaylılar ilgili de konuşan Güney, 'Uzaylılar gerçek, kertenkeleye benzeyenler gerçek. Galaktik bir anlaşma var. Her şeyi hiçbir zaman yüzde 100 yapamıyorlar. Bir insan yaratamayacaklar hiçbir zaman.'' ifadelerini kullandı.

''Sahte uzaylı istilaları oluşacak demiştim yılın başında. Uyarmam lazım insanları diyordum. Uzaylılar bizi ciddiye almıyor" diyen Yusuf Güney şunları söyledi:

''HER ŞEY GİZLENİYOR''

''Görmek görecelidir, frekanslı bir şeydir bu. İnsan her zaman düşüncelerinden ibarettir. Hissetmek çok ayrı bir şey. Bazı insanlar hisseder. Ben kahin değilim, aslında hiçbir şey bilmiyorum. Çağımızın en büyük hastalığı beklenti. Herkes, her şeyden bir şey bekliyor. Doğada inanılmaz şeyler var, her şey gizleniyor."