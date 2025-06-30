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Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve CHP... Astrolog Dinçer Güner tarih vererek yorumladı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmesi ihtimali gündeme bomba gibi düşerken Gözler CHP kurultayı davasına çevrildi. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ekseninde Astrolog Dinçer Güner CHP haritasını yorumladı. Ünlü astroloğa göre "CHP 2026 Nisan’a kadar ciddi bir sınav ve değişim sürecinden geçiyor."

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve CHP... Astrolog Dinçer Güner tarih vererek yorumladı
Kubra Akalın

CHP'nin 30 Haziran'da (bugün) görülecek olan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması merakla bekleniyor. Partinin 4-5 Kasım 2023'de yapılan yapılan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e devrettiği 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın ikinci duruşması bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına getirilme ihtimali günlerdir sosyal medyada da gündemde. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ve CHP gündemden düşmezken Astrolog Dinçer Güner, CHP'nin haritasını astrolojik açıdan inceledi.

Güner'e göre ; CHP 2026 Nisan’a kadar ciddi bir sınav ve değişim sürecinden geçiyor. Dinçer Güner'in analizleri şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve CHP... Astrolog Dinçer Güner tarih vererek yorumladı 1

ASTROLOJİK GÖSTERGELERLE CHP

"Gördüğünüz CHP'nin astroloji haritası, kuruluş saati olmadığından Güneş'e göre çıkartılan bir haritadır. Güneş'ı göre harita çıkatılır mı? EVET!

Bu bize tam bir harita olmasa bile (Saat olmadığından) ortalama bir fikir vermesi açısından önemlidir...

CHP Başak burcu bir parti, yükseleni bilmiyoruz ve ay burcu da ASLAN...

Bu haritada Mars, Venüs, Güneş, Ay Düğümü hepsi başak burcunda. Yakından takip edenler bilirler ki 2023 Mart ayından beridir sorumluluk, disiplin, daraltan, düzene sokan, sınavdan geçiren Satürn Balık burcunda seyahat ediyor. Yani Başak burcunun zıt burcunda... Satürn zıt açı yaptığında kopartır, ayrıştırır, azaltır, eksiltir, soğukluk ve mesafe koyar, sınavları daha sert bir yerden yapar.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve CHP... Astrolog Dinçer Güner tarih vererek yorumladı 2

Satürn düzen ile ilgili demiştik ve CHP 2023 yılından bu yana Satürn ile beraber ilk düzenlemeye genel başkan değişimi başlamış oldu. Satürn'ın Balık burcuna geçmesinden kısa bir süre sonra yıllardır CHP genel başkanlığı yapan sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yollarını ayırarak yerine Sayın Özgür Özel geldi... Yani CHP'nin astroloji haritasının aldığı tüm astrolojik etkiler artık doğrudan sayın Özgür Özel'i de etkiler hale gelmiş oldu... Siz bir şeyin başına geçtiğinizde, başına geçtiğiniz şeyin etkileri de artık doğrudan sizi etkiler. Yani bir nevi sayın Özgür Özel'de partiyle birlikte Satürn sınavından geçmeye başladı. Yani demek istediğim partinin başına Ayşe-Mehmet-Hasan-Hüseyin'de gelseydi, CHP'nin astroloji haritası zor bir Satürn transiti altında olduğundan yine bir çok zorluk çıkacaktı. Zorlukların şekli-şemali değişirdi belki ama sınavlar baki kalırdı...

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve CHP... Astrolog Dinçer Güner tarih vererek yorumladı 3

Peki bu Satürn sınavı tam olarak ne zaman bitecek? 14 Nisan 2026 yılında... Herkes bunu soracak çünkü biliyorum. O yüzden hemen cevabını vereyim. Ama yine de analize devam edelim... Her şeyi de tek başına Satürn'e bağlayamayız... Başka astrolojik bir dolu etki var...

Bu arada ek bilgi- 2010 yılından beridir de Neptün balık burcunda idi. Yine başak burcunun zıt burcu. Neptün'ün sert açıları ise aldatıcı, yanıltıcı, hayal kırıklığı yaratan, kafa karıştırıcı, dağıtıcı bir etkidir. 2010 yılından beridir de CHP bir de Neptün'ün sert açıları ile boğuşuyor aslında. Neptün'ün Balık burcunda ki seyahati tam anlamıyla balık etkisi 2026 Ocak ayında bitecek... (Kısa süreliğine şimdilik Koç'ta ama Eylül Ekim gibi yine Balık'a uğrayacak)

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve CHP... Astrolog Dinçer Güner tarih vererek yorumladı 4

"YÖNETİCİ DEĞİŞİKLİĞİ OLACAKSA..."

Devam edelim... CHP açısından 7 Eylül 2025 ve 3 Mart 2026 civarlarını önemli buluyorum. bu tarihlerde Balık ve Başak burçlarında Ay tutulmaları olacak. İki tutulmada da CHP haritasının Güneş'in karşısında ve üstünde olacak. Güneş her zaman otorite figürleri ve yöneticileri anlatır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta güney ay düğümünün başakta olması... Detaylarda boğularak, resmin bütününü görememeyi getirebilir. Bu yüzden ana hedef- büyük resim ne ise ona odaklanmak, el oyalayan, zaman kaybettiren işlerle vakit kaybetmemek gerek. Ayrıca Güneş tetikleneceği için de illa bir yönetici değişikliği gibi bir şey olacaksa bu zamanlarda olur, ama açıkçası her güneş tetiklenmesi de yönetici değişikliğini getirmez. Var olan yöneticiyi de parlatır, ön plana çıkartır...

Genel hatları ile itibarıyla CHP'nin astroloji haritası en iyi senaryo ile 2026 Nisan ve sonrasında engelleri azalır, sınavları biter, zorlukları kenara bırakır..."

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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