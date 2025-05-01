MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan duygusal sözler: Hani ilk buluştuğumuz gün...

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, 50'nci evlilik yıl dönümleri için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan duygusal sözler: Hani ilk buluştuğumuz gün...
Kubra Akalın

Kemal Sunal ile 30 Nisan 1975 yılında dünyaevine giren Gül Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eşini anmaya devam ediyor.

Kemal Sunal ile evliliğinden Ali ve Ezo adında iki çocuğu bulunan Gül Sunal, kaybettiği eşiyle 50'nci evlilik yıl dönümleri için duygusal bir paylaşım yaptı.

Ekran görüntüsü 2025-05-01 152231

"Gül Sunal, Kemal Sunal ile nikah günü çekilen fotoğrafını şu sözlerle paylaştı:

"Kemal, bugün 30 Nisan... 50 yıl bitti biz evleneli... Bu sözü çok düşündüm; 'Hangi anı tekrar yaşamak isterdim?' diye... Hani ilk buluştuğumuz gün Ankara'da Çankaya'dan Kızılay'a doğru el ele yürümüştük ya işte o... (30 Nisan 1975 Beyoğlu Evlendirme Dairesi)"

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Can Borcu dizisi sezon finali yapıyor! Final tarihi belli olduCan Borcu dizisi sezon finali yapıyor! Final tarihi belli oldu
25 kilo verdi! Görenler tanıyamadı25 kilo verdi! Görenler tanıyamadı

Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gram altında '3940 TL' için kritik yorum! 'Hızlanabilir'

Gram altında '3940 TL' için kritik yorum! 'Hızlanabilir'

Limana hapsoldular: 5 gündür çıkamıyorlar

Limana hapsoldular: 5 gündür çıkamıyorlar

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'telef' tepkisi: En dehşet verici itiraflardan biri

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'telef' tepkisi: En dehşet verici itiraflardan biri

Bebek döven caniye ters kelepçe! Cezaevini boyladı

Bebek döven caniye ters kelepçe! Cezaevini boyladı

İki marketin fiyat rekabeti vatandaşa yaradı! 50 tane alan var

İki marketin fiyat rekabeti vatandaşa yaradı! 50 tane alan var

Fenomen dizinin başrolü duyurdu: Bitirme kararı verildi

Fenomen dizinin başrolü duyurdu: Bitirme kararı verildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.