Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan duygusal sözler: Hani ilk buluştuğumuz gün...

Kemal Sunal ile 30 Nisan 1975 yılında dünyaevine giren Gül Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eşini anmaya devam ediyor.

Kemal Sunal ile evliliğinden Ali ve Ezo adında iki çocuğu bulunan Gül Sunal, kaybettiği eşiyle 50'nci evlilik yıl dönümleri için duygusal bir paylaşım yaptı.

"Gül Sunal, Kemal Sunal ile nikah günü çekilen fotoğrafını şu sözlerle paylaştı:

"Kemal, bugün 30 Nisan... 50 yıl bitti biz evleneli... Bu sözü çok düşündüm; 'Hangi anı tekrar yaşamak isterdim?' diye... Hani ilk buluştuğumuz gün Ankara'da Çankaya'dan Kızılay'a doğru el ele yürümüştük ya işte o... (30 Nisan 1975 Beyoğlu Evlendirme Dairesi)"