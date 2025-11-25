Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı! Sinem Kobal teselli etmeye çalıştı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında bu yıl özellikle kadın cinayetlerine dikkat çeken bir kampanya başlattı.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen lansmanda, KADEM’in “Şiddete Karşı Hep Birlikte” kampanyasının simgesi olan Turuncu Nokta kamuoyuna tanıtıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kampanyasının yüzü olan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, etkinlik sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Kadın cinayetlerine dair görüntüler ve istatistikler ekrana geldiğinde İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı.

Sinem Kobal, duygusal anlar yaşayan İmirzalıoğlu’nun elini bir an bile bırakmayarak ona destek oldu; bu içten tavrı sosyal medyada da büyük ilgi gördü.