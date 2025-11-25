MAGAZİN

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı! Sinem Kobal teselli etmeye çalıştı

Öznur Yaslı İkier

KADEM’in 25 Kasım için hazırladığı kampanya lansmanında Kenan İmirzalıoğlu kadın cinayetleri anlatılırken gözyaşlarına hâkim olamadı. İmirzalıoğlu'nu eşi Sinem Kobal teselli etmeye çalıştı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında bu yıl özellikle kadın cinayetlerine dikkat çeken bir kampanya başlattı.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen lansmanda, KADEM’in “Şiddete Karşı Hep Birlikte” kampanyasının simgesi olan Turuncu Nokta kamuoyuna tanıtıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kampanyasının yüzü olan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, etkinlik sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Kadın cinayetlerine dair görüntüler ve istatistikler ekrana geldiğinde İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı.

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı! Sinem Kobal teselli etmeye çalıştı 2

Sinem Kobal, duygusal anlar yaşayan İmirzalıoğlu’nun elini bir an bile bırakmayarak ona destek oldu; bu içten tavrı sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

