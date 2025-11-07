Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun yaş farkı tepki çekmişti! A.B.İ dizisinin hikayesi daha başlamadan değişti

'Aile Bir İmtihandır' dizisi ile uzun zaman sonra ekrana dönme hazırlığı yapan Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri Afra Saraçoğlu olmuştu.

Dizinin konusundan ziyade başrol olan iki isim uzun süre konuşuldu. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun arasındaki 23 yaş farkı bazı dizi takipçileri tarafından eleştirildi.

Kenan İmirzalıoğlu ise yaş farkı tartışmalarına; 'Onu hikayeyi izleyince anlarsınız, hikayeyi bir görelim bakalım' diyerek nokta koymuştu.

Ünlü ismin bu açıklamasının ardından ikili arasında 'aşk' olmayacağı düşünüldü.

HİKAYE DEĞİŞTİ

TV8 ekranlarında Gel Konuşalım'a konuk olan gazeteci Mehmet Üstündağ, Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ dizisinde 35 yaşında bir doktoru canlandıracağını, Afra Saraçoğlu'nun ise 25 yaşlarında genç bir avukat rolünde olacağını açıklayarak 'aşk olacak' ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine şaşıran Ece Erken 'Hani olmayacaktı?' diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Üstündağ ise 'Olmayacaktı da bizde bir kaç şey söyledikten sonra, bizimde etkimiz var.' yanıtını verdi.