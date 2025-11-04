Kenan İmirzalıoğlu ile yaş farkı tepki çekmişti! Afra Saraçoğlu'nun A.B.İ dizisinden ne kadar kazanacağı ortaya çıktı! Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı

'Aile Bir İmtihandır' dizisi ile uzun zaman sonra ekrana dönme hazırlığı yapan Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri Afra Saraçoğlu oldu.

Dizinin konusundan ziyade başrol olan iki isim uzun süre magazin manşetlerinde kaldı. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun arasındaki 23 yaş farkı bazı dizi takipçileri tarafından eleştirildi.

Kenan İmirzalıoğlu ise yaş farkı tartışmalarına; 'Onu hikayeyi izleyince anlarsınız, hikayeyi bir görelim bakalım' diyerek nokta koydu.

Öte yandan Kenan İmirzalıoğlu’nun, diziden bölüm başı 4 milyon 500 bin TL kazanacağı iddia edildi. İmirzalıoğlu’nun karşısında başrolde olacak Afra Saraçoğlu'nun da diziden ne kadar alacağı ortaya çıktı.

AYLIK KAZANCI...

Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki başarısından sonra bu diziden bölüm başına 2,5 milyon TL kazanacağı öğrenildi. Ünlü ismin ayda 4 bölümden tam tamına 10 milyon TL kazanacağı ortaya çıktı.