Kenan İmirzalıoğlu ile yaş farkı tepki çekmişti! Afra Saraçoğlu'nun A.B.İ dizisinden ne kadar kazanacağı ortaya çıktı! Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde olacağı heyecanla beklenen A.B.İ dizisi daha başlamadan konuşulmaya başladı. İmirzalıoğlu ve Saraçoğlu'nun arasındaki yaş farkı tepki çekerken ikilinin bölüm başı alacakları ücretler de ortaya çıktı. İmirzalıoğlu'ndan sonra Saraçoğlu'nda kazancı dudak uçuklattı.

Öznur Yaslı İkier

'Aile Bir İmtihandır' dizisi ile uzun zaman sonra ekrana dönme hazırlığı yapan Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri Afra Saraçoğlu oldu.

Dizinin konusundan ziyade başrol olan iki isim uzun süre magazin manşetlerinde kaldı. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun arasındaki 23 yaş farkı bazı dizi takipçileri tarafından eleştirildi.

Kenan İmirzalıoğlu ile yaş farkı tepki çekmişti! Afra Saraçoğlu nun A.B.İ dizisinden ne kadar kazanacağı ortaya çıktı! Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı 1

Kenan İmirzalıoğlu ise yaş farkı tartışmalarına; 'Onu hikayeyi izleyince anlarsınız, hikayeyi bir görelim bakalım' diyerek nokta koydu.

Kenan İmirzalıoğlu ile yaş farkı tepki çekmişti! Afra Saraçoğlu nun A.B.İ dizisinden ne kadar kazanacağı ortaya çıktı! Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı 2

Öte yandan Kenan İmirzalıoğlu’nun, diziden bölüm başı 4 milyon 500 bin TL kazanacağı iddia edildi. İmirzalıoğlu’nun karşısında başrolde olacak Afra Saraçoğlu'nun da diziden ne kadar alacağı ortaya çıktı.

Kenan İmirzalıoğlu ile yaş farkı tepki çekmişti! Afra Saraçoğlu nun A.B.İ dizisinden ne kadar kazanacağı ortaya çıktı! Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı 3

AYLIK KAZANCI...

Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki başarısından sonra bu diziden bölüm başına 2,5 milyon TL kazanacağı öğrenildi. Ünlü ismin ayda 4 bölümden tam tamına 10 milyon TL kazanacağı ortaya çıktı.

Afra Saraçoğlu Kenan İmirzalıoğlu
