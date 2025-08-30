Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri sonunda belli oldu! Güzel oyuncuyla başrolü paylaşacak! Bölüm başı ücreti...

Uzun zamandır Kim Milyoner Olmak İster'i sunan ve son olarak 2018 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisiyle ekranda oyuncu olarak yer alan Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra setlere geri dönüyor.

PARTNERİ BELLİ OLDU

İmirzalıoğlu, OGM Pictures’in yeni projesi Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) dizisiyle anlaşma sağladı. İmirzalıoğlu'nun partnerinin kim olacağı ise merak ediliyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Esra Bilgiç'in adının geçtiği projede Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri Afra Saraçoğlu oldu.

BÖLÜM BAŞI ÜCRETİ...

Kenan İmirzalıoğlu'nun bu projeden bölüm başına 4.5 milyon TL kazanacağı iddia edilmişti. Saraçoğlu'nun ise bölüm başı ne kadar alacağı henüz bilinmiyor.