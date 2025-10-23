Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu yaş farkı tepki çekti! A.B.İ başlamadan senaryo mu değişti?

Uzun zaman sonra ekrana dönecek olan Kenan İmirzalıoğlu, yeni projesinde genç oyuncu Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşıyor Aile Bir İmtihandır (A.B.İ) dizisi daha başlamadan gündem oldu.

Dizinin konusundan çok, iki oyuncu arasındaki 23 yaş farkı sosyal medyada konuşuldu. Tartışmalar sürerken Kenan İmirzalıoğlı eleştiriilere de “Hikayeyi izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Hikayeye dair bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak bana enteresan geliyor. Hikayeyi bir görelim, sonra sorarsınız.” tepkisini gösterdi.

AYLIK KAZANCI 17 MİLYON TL

Öte yandan Gel Konuşalım'da Mehmet Üstündağ; Kenan İmirzalıoğlu’nun, bölüm başı ücretinin 4 milyon 250 bin TL olduğunu iddia etti. İddiası bununla da kalmadı, yapım ekibinin eleştiriler sonrası senaryoyu değiştirdiği ifade ederek şunları söyledi:

"Çok tepki aldı ya dizinin senaryosu değişti bir kere. Abi kardeş oldular, yüzde 99.9 değişti. Artık çift değiller aileler. Sevgilisi kim olacak bilmiyoruz daha kadroyu görmedik. Kenan abi olarak geliyor ama sıradan bir dönüş değil. Tahtını geri alıyor."