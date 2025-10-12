Kendini spora vermişti! Bergüzar Korel neden bu kadar spor yapıyor?

Son olarak 'Annem Ankara' dizisiyle ekrana gelen Bergüzar Korel verdiği kilolarla gündeme gelmişti. 25 kilo veren Korel yaz aylarında diyeti bıraktı ve düzensiz beslendi.

Son dönemde yeniden kilo alınca harekete geçen oyuncu siyetle birlikte sıkı bir spor programına da sahip.

Hem sağlığına hem formuna odaklanacağını söyleyerek kendini kampa alan ünlü oyuncu, spor salonundan çıkmıyor.

Korel son olarak paylaşımında bu durumun sebebini de açıkladı. “Çocukları spora götürecektim, sevgili babamız sürpriz yaptı bana, o götürüyor. Ben de pijamalarımı giydim dizimi izleyeceğim” diyen Bergüzar Korel sürekli sporda olmasının sebebini şu sözlerle açıkladı:

"HAFTADA 5 GÜN ANTREMAN"

"Çok yedim ve çok hareketsiz kaldım. Öğrenciyken de böyleydim, hep son noktada harekete geçerdim. Ben bu anlamda örnek alınacak biri değilim. Bence eski sporcu olduğum için salonda çalışmak bana çok zor geliyor. 6 aylık üye oldum, sadece iki defa gitmiştim. Bana ‘6 ayda gelmediğiniz kadar son anda geldiniz’ dediler. Salonlara çok para bıraktım.”

Spora düzenli gitme konusunda kararlı olduğunu belirten oyuncu “Bu sefer düzenli gidiyorum, bakalım ne kadar sürecek. Haftada 5 gün antrenman yapıyorum. Öyle ölçüsüz bir insanım, durmam gerektiğini anladım” dedi.