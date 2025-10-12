MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kendini spora vermişti! Bergüzar Korel neden bu kadar spor yapıyor?

Bir süredir düzenli ve sık spor yapan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda spora neden ağırlık verdiğini açıkladı. Korel bir süre önce verdiği kilolarla gündeme gelmişti.

Kendini spora vermişti! Bergüzar Korel neden bu kadar spor yapıyor?
Kubra Akalın

Son olarak 'Annem Ankara' dizisiyle ekrana gelen Bergüzar Korel verdiği kilolarla gündeme gelmişti. 25 kilo veren Korel yaz aylarında diyeti bıraktı ve düzensiz beslendi.

Son dönemde yeniden kilo alınca harekete geçen oyuncu siyetle birlikte sıkı bir spor programına da sahip.

Hem sağlığına hem formuna odaklanacağını söyleyerek kendini kampa alan ünlü oyuncu, spor salonundan çıkmıyor.

Kendini spora vermişti! Bergüzar Korel neden bu kadar spor yapıyor? 1

Korel son olarak paylaşımında bu durumun sebebini de açıkladı. “Çocukları spora götürecektim, sevgili babamız sürpriz yaptı bana, o götürüyor. Ben de pijamalarımı giydim dizimi izleyeceğim” diyen Bergüzar Korel sürekli sporda olmasının sebebini şu sözlerle açıkladı:

Kendini spora vermişti! Bergüzar Korel neden bu kadar spor yapıyor? 2

"HAFTADA 5 GÜN ANTREMAN"

"Çok yedim ve çok hareketsiz kaldım. Öğrenciyken de böyleydim, hep son noktada harekete geçerdim. Ben bu anlamda örnek alınacak biri değilim. Bence eski sporcu olduğum için salonda çalışmak bana çok zor geliyor. 6 aylık üye oldum, sadece iki defa gitmiştim. Bana ‘6 ayda gelmediğiniz kadar son anda geldiniz’ dediler. Salonlara çok para bıraktım.”

Kendini spora vermişti! Bergüzar Korel neden bu kadar spor yapıyor? 3


Spora düzenli gitme konusunda kararlı olduğunu belirten oyuncu “Bu sefer düzenli gidiyorum, bakalım ne kadar sürecek. Haftada 5 gün antrenman yapıyorum. Öyle ölçüsüz bir insanım, durmam gerektiğini anladım” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ben Leman nerede çekiliyor? İşte merak edilen kasabaBen Leman nerede çekiliyor? İşte merak edilen kasaba
Küçük oyuncu gündem oldu! Yaşı merak edildiKüçük oyuncu gündem oldu! Yaşı merak edildi

Anahtar Kelimeler:
spor Bergüzar Korel diyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.