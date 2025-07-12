Kerem Aktürkoğlu'ndan evlilik sonrası ilk paylaşım! Eşi Ceren Azak'a yorum yağdı

Türk futbolunun parlayan yıldızlarından biri olan Kerem Aktürkoğlu şimdilerde özel hayatıyla gündemde. Geçtiğimiz ay çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile nikah masasına oturan Aktürkoğlu son paylaşımıyla dikkat çekti.

Kerem Aktürkoğlu, evlilik sonrası eşiyle ilk kez bir fotoğraf paylaştı. Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica’da top koşturan Aktürkoğlu, eşiyle birlikte çekildiği ayna pozunu sosyal medya hesabından yayımladı.

YORUM YAĞDI

Kerem Aktürkoğlu'nun eşi Ceren Azak ile karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'çok şanslı', 'eşi çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.