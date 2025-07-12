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Kerem Aktürkoğlu'ndan evlilik sonrası ilk paylaşım! Eşi Ceren Azak'a yorum yağdı

A Milli Futbol Takımı ve Benfica'nın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile hayatını birleştiren Aktürkoğlu'ndan evlilik sonrası ilk paylaşım geldi. Ünlü futbolcunun eşi ile karesine kısa sürede beğeni yağdı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan evlilik sonrası ilk paylaşım! Eşi Ceren Azak'a yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Türk futbolunun parlayan yıldızlarından biri olan Kerem Aktürkoğlu şimdilerde özel hayatıyla gündemde. Geçtiğimiz ay çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile nikah masasına oturan Aktürkoğlu son paylaşımıyla dikkat çekti.

Kerem Aktürkoğlu ndan evlilik sonrası ilk paylaşım! Eşi Ceren Azak a yorum yağdı 1

Kerem Aktürkoğlu, evlilik sonrası eşiyle ilk kez bir fotoğraf paylaştı. Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica’da top koşturan Aktürkoğlu, eşiyle birlikte çekildiği ayna pozunu sosyal medya hesabından yayımladı.

Kerem Aktürkoğlu ndan evlilik sonrası ilk paylaşım! Eşi Ceren Azak a yorum yağdı 2

YORUM YAĞDI

Kerem Aktürkoğlu'nun eşi Ceren Azak ile karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'çok şanslı', 'eşi çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Kerem Aktürkoğlu ndan evlilik sonrası ilk paylaşım! Eşi Ceren Azak a yorum yağdı 3

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu
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