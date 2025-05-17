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Kerem Alışık oğlu Sadri ile birlikte Cannes Film Festivali’nde! Kırmızı halıda boy gösterdiler! ''Aynı babası''

Kerem Alışık başrolünü oynadığı, performansıyla çok beğenilen “Akıldan Kalbe” filminin özel gösterimi için soluğu Cannes'da aldı. Cannes Film Festivali'ne oğlu ile birlikte katılan Kerem Alışık, Sadri ile yan yana poz verdi. Baba-oğulun kırmızı halıdaki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kerem Alışık oğlu Sadri ile birlikte Cannes Film Festivali’nde! Kırmızı halıda boy gösterdiler! ''Aynı babası''
Öznur Yaslı İkier

Kerem Alışık, bu yıl 78. kez düzenlenen dünyanın en prestijli film festivallerinden Cannes Film Festivali‘ne katıldı. Alışık, Cannes'a şıklığıyla damgasını vurdu.

Başrolünü oynadığı, performansıyla çok beğenilen “Akıldan Kalbe” filminin özel gösterimi için Cannes’a giden Alışık, kendi filminin gösteriminden önce festivalde yarışan “La Petite Derniere” filminin gösterimine katıldı.

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Festival boyunca özel davetlerde yer alacak olan Alışık, festival kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün organizasyonuyla sinemaseverlerle buluşacak olan Akıldan Kalbe’nin gösteriminde de yer alacak.

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YORUM YAĞDI

Ünlü aktörü oğlu Sadri Alışık da yalnız bırakmadı. Baba-oğul Cannes kırmızı halısına boy gösterdi. Sadri Alışık için 'aynı babası', 'tıpkı babası', 'babasındaki karizma' gibi yorumlar yapıldı.

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Kerem Alışık Sadri Alışık
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