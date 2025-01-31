Kerem Bürsin üstsüz karesini yayınladı! Ece Erken kendini tutamadı! 'Baktıkça bakası geliyor'

Son olarak Mavi Mağara filmi ile izleyicisinin karşısına çıkan Kerem Bürsin özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Melisa Sabancı Tapan ile yeni bir aşka yelken açan yakışıklı oyuncu her adımıyla olay oluyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Kerem Bürsin spor yaptığı anlardan bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Üstsüz karesiyle adeta kas şov yapan ünlü oyuncunun bu fotoğrafı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Herkesin konuştuğu o fotoğrafa Gel Konuşalım sunucusu Ece Erken de kayıtsız kalamadı.

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Canlı yayında Kerem Bürsin'in fotoğrafını ekrana getirip yorumlayan Ece Erken 'Bazı kadınların gözü gönlü açılıyor, iyi oluyor. İnsanın baktıkça bakası geliyor. Alır mısınız lütfen? Yayına konsantre olmak istiyorum olamıyorum. Kaslı erkek sevmem ama Kerem'e güzel olmuş.' ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Programdaki o anlara da kısa sürede yorum yağdı. Kerem Bürsin için; 'Yunan heykeli gibi', 'gerçekten çok yakışıklı', 'çok seksi görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.